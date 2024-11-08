具備動態定位系統工程船將為鈺輪抽油　林國顯指示把握海象作業

▲交通部林國顯次長(左2)在航港局局長葉協隆(左3)陪同下赴野柳視察陸籍鈺洲啟航輪。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部林國顯次長今(8)日在航港局葉協隆局長陪同下，前往野柳視察擱淺於野柳地質公園岸際的中國籍貨輪「鈺洲啟航」現場處置情形，該輪等了8天仍因天候問題無法抽油，航港局洽得風電業使用的具備動態定位系統工程船「東方建設者(Orient Constructor)，預計明年完成前置作業，後天開始抽船上的重油。

林國顯指示航港局持續密切督促船東、P&I保險公司及海事業者，把握海象可作業時間儘速完成餘油抽除，落實岸際、海面巡查、遠端影像監控船況、無人機空拍、水質監測等環境監控作業，並適時與當地民眾溝通說明已實施污染防治措施與環境監控情形，同時備妥油污染緊急應變作法，後續並應借鏡近期擱淺案例檢討歸納海難高風險潛勢區及緊急應處能量。

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為盡快完成殘油抽除，「東方建設者」已於今(8)日抵達基隆港，在完成抽油機具、設備及人員整備與安全檢查後，預計於明日前往現場執行殘油抽除前置作業，如海象許可及作業順利，可望自10日展開實際餘油抽除作業，如海象允許預計約5日內可將247噸重油抽除，以期早日解除對海洋生態環境造成的威脅。

航港局表示，鈺洲啟航輪殘油達290噸(含43噸輕油)，於該輪擱淺前即會同海保署及新北市政府調度防污資材，先行於野柳、東澳、龜吼漁港及核二廠等地佈署攔油索與吸油棉索，該輪10月31日擱淺後立即成立前進指揮所，指派專人密切掌握該輪船況及周邊環境情況，並要求P&I保險公司依照海保署油污染擴散模擬範圍，規劃新北市金山至瑞芳的海岸線巡查範圍，同時備妥岸際防污與除污設備；同時為避免一旦殘油外洩造成抽取海水的水產養殖及餐廳等業者蒙受損失，亦要求P&I保險公司密切聯繫新北市與基隆市政府建立通報窗口，倘有污染情形立即通報應處。

航港局進一步說明，為儘早抽除抽鈺洲啟航輪殘油，全力要求P&I保險公司及海事業者於最短時間內完成抽油船機整備，目前安排的東方建設者號預計今日可在基隆港完成整備，明日出海進行抽油前置作業，並再協調同樣具備動態定位功能的「CRYSTAL」號工作船著手動員機具、設備及人員等備便作業，預計於11月12日抵達現場進行前置作業，以順利銜接11月15日以後的輕油與潤滑油抽油作業，航港局強烈要求業者務必在最短時間內，於安全有效且無污染的原則下，完成所有殘油抽除，及早化解油污染危機。

為維護野柳珍貴的地質生態與環境，航港局除優先進行抽油、船體及貨物移除作業外，同時亦已啟動海難事故原因調查、向船舶所有人及其保險公司索取賠償等準備工作。另有鑑於近年極端氣候，船舶擱淺海難事故遽增，航港局後續依據林國顯次長指示蒐集相關海難歷史資料與本次海難事故進行比較分析，歸納各類海難情境應儲備之作業能量及聯繫窗口，以強化航行安全及海難應變機制。