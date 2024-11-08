廣達AI伺服器超旺！累計前10個月營收突破兆元　超越2023年紀錄

▲廣達累計今年前10個月營收突破兆元大關。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

受惠於AI伺服器暢旺，廣達（2382）8日公告10月營收持續站穩千億元大關，來到1,358.93億元，更寫下歷史同期新高紀錄，年成長近5成；此外，廣達累計今年前10個月營收也突破兆元大關，達1.13兆元，已超越2023年全年營收1.08兆元，並有機會挑戰2022年全年營收紀錄。

廣達10月營收1,358.93億元，月減12.4%，年增48.7%；累計今年前10個月營收1.13兆元，年增27.2%。這兩項數據都寫下歷史同期新高紀錄，就累計營收來看，今年全年將挑戰2022年全年營收1.28兆元目標，且每股淨利（EPS）也有機會超過去年寫下的10.29元新高紀錄。

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觀察出貨狀況，廣達10月筆電訂單回到正常出貨水準，出貨達320萬台，月減35%，年增10.34%，主要是季底效應帶動。由於廣達預計在11月14日召開法人說明會，目前處於緘默期，對於第四季營運狀況暫不評論。

不過，廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令參加「台灣半導體產業協會」（TSIA）年會論壇受訪時提到，AI伺服器需求確實如同輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所指的「很瘋狂」，如果明年第一季量產順利，就能放量。

對於美國總統當選人川普（Donald Trump）主張美國製造，楊麒令也說，廣達的供應鏈涵蓋得很好，目前在台灣、中國、泰國、美國、歐洲等5地都有設廠，舉例來說，輝達GB200伺服器在台美兩地試產，美國基地也以田納西州及加州廠區為主，皆有L10（伺服器組裝與測試）及L6（主機板組裝）製程；泰國廠也開始導入L11（伺服器系統組裝）產能。