中信金前10月EPS達3.2元暫領先 一表看12家金控獲利

▲中信金外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金控公司10月獲利陸續揭曉，除了富邦金（2881）、國泰金（2882）兩檔尚未公布，已揭露業績的12家金控累計前10月稅後獲利高達2980.44億元，較去年同期大增30.93%；其中，中信金（2891）10月稅後淨利633.89億元、每股稅後盈餘（EPS）達3.2元暫時居冠；元大金（2885）、兆豐金（2886）前10月稅後淨利都突破300億元，分別為303.36億元、311.12億元，EPS分別 2.34元、2.1元，分居獲利第二、三名。

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銀行、壽險雙引擎發威，中信金累計前10月合併稅後淨利633.89億元，已超越去年全年獲利，EPS為3.2元，亦創歷史新高，中信銀累計前10月稅後獲利407.74億元，年增16%，創歷年同期新高；台灣人壽10月稅後淨利1.62億元，受美元匯率波動影響認列匯兌損失，累計前10月稅後淨利212.31億，仍較去年同期成長31%，主要來自處分股票及基金等之資本利得。

已公告10月獲利12家金控公司當中，累計前10月超過300億元，分別元大金、兆豐金、凱基金等三家公司。

元大金指出，台股10月日均量逾4864億元，帶動證券經紀手收增加，元大證稅後淨利為18.1億元；此外，銀行利息淨收益較上月成長，稅後淨利為7.1億元；至於元大人壽由於保險經常性收益成長、加上當月有匯兌利益，以及處分資產資本利得挹注，10月稅後淨利為3.93億元。

凱基金表示，10月受美國總統大選等不確定因素影響，全球股債市膠著，凱基金集團各子公司仍維持穩健獲利表現，累計前10月稅後淨利達308.83億元，與去年同期相比成長64%，為12家金控當中成長幅度最大，EPS1.81元。

至於官股金控，兆豐金率先突破300億元，稅後淨利311.12億元、EPS達2.1元，獲利表現最佳。

