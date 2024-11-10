不只台積斷供！美祭殺招...要求ASML等5大企業交出中國客戶清單

▲美國防堵手段更強硬了，要求ASML等五企業提供中國客戶清單。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

日前傳出台積電向大陸AI晶片與GPU晶片客戶發送正式電子郵件，表示將於11日起暫停提供7奈米及以下製程代工服務的消息，台積電表示，不評論市場傳聞，並重申作為一家守法的公司，始終致力於遵守所有適用的法令與法規，包含出口管制法規。

綜合外媒最新消息指出，美國眾議院中國問題專責委員會，已在當地時間7日已要求五家美國、荷蘭與日本的半導體企業，提供在中國的銷售量與客戶名單，強調這是因應中國科技發展對國家安全的擔憂。

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報導稱，美國眾議院中國專責委員會以國家安全及危及台灣安全為由，7日已致函荷蘭半導體設備商ASML、日本東京威力科創及美商應材（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）、科磊（KLA）五家半導體產業巨頭，要求提供中國客戶清單與相關資訊。

報導指出，這些公司被要求提供的資料，包括在中國營業額排名前30位的客戶、在中國獲得的總營業額等。該委員會主席、共和黨議員穆倫納爾（John Moolenaar）、民主黨議員克里希納穆提（Raja Krishnamoorthi）表示，中國購買晶片製造設備，不僅有助於向俄羅斯的戰爭機器供應晶片，還會威脅到台灣等鄰近地區。

議員們表示，晶片製造設備銷售到中國，將使中國繼續在人工智慧等關鍵領域取得進展，這些領域正是美國與中國之間戰略競爭的核心。企業所提供的資訊，將有助於委員會瞭解晶片製造設備流向中國的情況，以及設備在中國晶片製造基地中扮演的腳色。

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