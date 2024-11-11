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信用卡紅利點數換停車更難！　國泰世華、兆豐銀明年起都限縮

▲信用卡意照（圖／資料照）

▲信用卡意照（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

想單純用信用卡紅利點數搶好康愈來愈難了！國泰世華銀、兆豐銀針對卡友最愛用的「市區停車」下手調整優惠，明年起想要拿點數兌換停車時數都會更加吃力。

國泰世華銀公告，明年起，卡友以紅利點數兌換市區停車折抵，因成本微調兌換點數(33點升至35點)，但國泰世華銀向《ETtoday新聞雲》強調「35點折抵1小時停車費仍優於市場價格許多，依然是市區停車付費的最佳選擇。」

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兆豐銀則是指出，明年起個人商旅卡Plus紅利點數兌換市區停車時數由現行每小時200點拉高至300點；個人商旅卡Basci與美福聯名卡（無限卡/御璽卡）則是由現行每小時300點拉高至400點。

除了市區停車，國泰世華紅利點數也有多項更動，依照銀行公告「2025年小樹點(信用卡)權益」相較2024年權益，移除百貨(新光三越百貨、遠東SOGO百貨、太平洋百貨、比漾廣場禮券)、超商(7-ELEVEN、全家和萊爾富)兌換等。

國泰世華銀指出，主要是觀察卡友小樹點(信用卡)使用偏好，百貨禮券及超商機台等實體兌換行為大幅趨減，點數應用通路逐漸轉移至數位場景，小樹點(信用卡)不僅有即時折抵消費功能 (1點折抵1元消費，最高可折抵消費金額30%），可透過「國泰優惠CUBE Rewards App」放大點數價值。

國泰優惠App因有雙小樹點(生活、信用卡)合併使用服務，提供客戶更好的點數體驗並擴大點數生活圈，卡友可用兩種小樹點(生活、信用卡)於國泰優惠App中兌換商品、禮券及生活消費票券等，亦可使用小樹點(信用卡)兌換多家航空公司里程及飯店積分，搭配國泰優惠App不定期兌點優惠活動還能放大點數回饋。

關鍵字： 停車紅利點數國泰世華兆豐銀調整

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