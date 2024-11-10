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南山人壽拼上市　尹崇堯：盼祝福、每年都在準備

▲▼南山人壽董事長尹崇堯。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽董事長尹崇堯。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

川普贏得美國總統大選，明年重新入主白宮，南山人壽董事長尹崇堯今天表示，中長期影響仍須端視川普如何落實加徵關稅等競選政見；不過，明年景氣展望相當積極正面，因為AI發展可持續性比過去預期更好。

2024南山人壽台北城市創意路跑，今天於總統府前廣場開跑，超過1萬名跑者參與，南山人壽董事長尹崇堯、總經理范文偉等人出席並接受媒體訪問。

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談及美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）贏得大選，明年將重新入主白宮，尹崇堯指出，短期金融市場對於川普當選的反應非常熱烈，但實際上仍要等他明年就任後，觀察競選時期的政見，比如加徵關稅、調降美國企業所得稅率等，是否能真正落實，這些都會對美國經濟帶來中長期影響。

展望明年景氣，尹崇堯分析，美國將是2025年一大觀察重點，目前景氣整體看來相當積極正面，人工智慧（AI）發展的可持續性比過去預期更好，台灣作為AI科技重要的促成者（enabler），不論是晶片或伺服器，提供很重要的技術、基礎建設。

媒體關切，美國聯準會（Fed）啟動降息循環，對業務影響為何。尹崇堯表示， 以降息循環角度而言，保險銷售表現會較佳，南山人壽對此持樂觀看法；明年將準備在2026年接軌ICS（保險資本標準）新制等，因此銷售上希望聚焦保障型、長年期、高CSM（合約服務邊際）的商品。

針對保單贖回潮，范文偉指出，不管是整體業界或南山人壽，解約情況已經逐漸緩和，南山人壽沒有流動性的問題；日後如何避免解約潮，就是開始轉型銷售長年期保障型商品，這類商品較不受利率影響，也較不會有贖回情形。

至於南山人壽是否會考慮申請金管會外匯準備金新制，尹崇堯指出，目前尚在評估，相信就長期而言，這是一個非常好的制度，但以短期來說，還是要看金融市場以及南山人壽自身準備的狀況，再來衡量。

談及上市計畫，尹崇堯指出，希望能得到各利害關係人的祝福、大家都高高興興的情況下，進行上市，「我們一直都有在做準備，這也是我們有在努力的事情。」但具體時間點，仍希望等到整體比較穩健、得到所有利害關係人祝福後再來做。

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