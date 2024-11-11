凡尼亞生醫旗下汐止康麗診所開幕　目標全球10城市設點攻AI精準醫療

▲汐止康麗診所開幕。（圖／康麗診所提供）

記者高兆麟／綜合報導

凡尼亞生醫科技旗下連鎖診所汐止康麗診所本月8日開幕，其院長黃以信是全球科學家排名前2%的前台北榮民總醫院內科部胃腸肝膽科病房主任，目前他在台北榮總、振興的掛號都要提前三個月。

凡尼亞生醫總院長鍾易成則指出，追隨政府「2030健康台灣」的規畫，凡尼亞將逐步在台灣打造結合生命科技與醫美的連鎖體系，這也是連鎖診所取名「康」（健康）、「麗」（美麗）的原因；康麗未來將在台灣打造小型（100坪）、中型（200至300坪）、大型（500坪）、旗艦（1500坪）四級診所，而且，2年內，就會先啟動10家。

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除了台灣的展業計畫，鍾易成透露，凡尼亞也在美國、中國大陸、英國、法國、杜拜、沙烏地阿拉伯的10個城市打造5千平米以上的連鎖診所，營運重點是結合AI精準治療及康養中心。

康麗連鎖診所6月已在北市大安區建立第一個診所，汐止是第二個，明年3月則在新北林口啟用第一個旗艦診所，接著，桃園、新竹、台中、高雄的旗艦診所都會在明年底之前開業。

康麗的旗艦診所除了一般健保門診外，也特設針對外國客戶的專門門診，不但有專車接送，也有一對一的護士照顧等服務。

在美國史丹佛大學對全球800萬名科學家評選中，黃以信列名終身（近60年）暨2020-2024年全球2%頂尖科學家（World's Top 2％ Scientists）；他同時也是台北榮民總醫院2003及2024年度學術研究論文獎第一名。

黃以信兩年前從榮總退休後，受到凡尼亞生醫科技董事長陳庭甄的禮聘，繼續在專業領域發揮餘熱，黃以信指出，汐止雖同屬新北管轄，但其實醫療資源遠不及中和、永和，當地只有一家大型醫院，民眾有大病還是要耗費兩、三個小時到台北市掛號，診所開在汐止，還可以方便基隆的民眾看病。

黃以信在衛福部擔任五、六個委員會的審察委員，也非常了解細胞治療過去的問題，但近10年來，情況改變了，不但相關技術突飛猛進，台灣的再生醫療法規也迎頭趕上世界；很多無解的疾病現在有了救治方法，甚至可以透過新技術為健康「超前部署」，像是抗衰老、醫美就有很多很先進的技術，他雖然擅長傳統療法，但對於細胞治療的突飛猛進，卻是樂觀其成。

陳庭甄則指出，健保醫療市場確實已經飽和，但大健康、抗衰老的市場卻正在起飛，過去無解的疾病，現在透過新的細胞治療技術，不但有解，而且還可以做到預防；而且，台灣再生醫療法規逐漸完善，凡尼亞生醫營運要遵循法規，同時會走在市場的最前端。