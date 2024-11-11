快訊／台股收盤下跌24.25點　台積電跌5元至1085

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（11日）開低走低，加權指數終場下跌24.25點，以23529.64點作收，跌幅0.1％，成交量3555.72億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以下跌76.14點開出，指數開低走低，盤中最高達23563.8點，最低23306.66點，終場收在23529.64點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1085元，跌幅0.46％；鴻海（2317）上漲2元至220元；廣達（2382）下跌3元至325元；陽明（2609）上漲0.3元來到71.8元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.02元至9.57元。
今天漲幅前5名個股為神達（3706）上漲5.4元，漲幅10％；貿聯-KY（3665）上漲52元，漲幅9.98％；AES-KY（6781）上漲66元，漲幅9.94％；永崴投控（3712）上漲5.2元，漲幅9.92％；眾達-KY（4977）上漲10.5元，漲幅9.86％。
跌幅前5名個股則為事欣科（4916）下跌3.55元，跌幅9.99％；喬山（1736）下跌17元，跌幅9.97％；居易（6216）下跌4.95元，跌幅9.94％；裕慶-KY（6957）下跌23元，跌幅9.81％；裕融（9941）下跌12.5元，跌幅9.03％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|神達（3706）
|59.4
|▲5.4
|▲10.0％
|貿聯-KY（3665）
|573.0
|▲52.0
|▲9.98％
|AES-KY（6781）
|730.0
|▲66.0
|▲9.94％
|永崴投控（3712）
|57.6
|▲5.2
|▲9.92％
|眾達-KY（4977）
|117.0
|▲10.5
|▲9.86％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|事欣科（4916）
|32.0
|▼3.55
|▼9.99％
|喬山（1736）
|153.5
|▼17.0
|▼9.97％
|居易（6216）
|44.85
|▼4.95
|▼9.94％
|裕慶-KY（6957）
|211.5
|▼23.0
|▼9.81％
|裕融（9941）
|126.0
|▼12.5
|▼9.03％
資料來源：證交所
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