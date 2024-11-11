快訊／台股收盤下跌24.25點　台積電跌5元至1085

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（11日）開低走低，加權指數終場下跌24.25點，以23529.64點作收，跌幅0.1％，成交量3555.72億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以下跌76.14點開出，指數開低走低，盤中最高達23563.8點，最低23306.66點，終場收在23529.64點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1085元，跌幅0.46％；鴻海（2317）上漲2元至220元；廣達（2382）下跌3元至325元；陽明（2609）上漲0.3元來到71.8元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.02元至9.57元。

今天漲幅前5名個股為神達（3706）上漲5.4元，漲幅10％；貿聯-KY（3665）上漲52元，漲幅9.98％；AES-KY（6781）上漲66元，漲幅9.94％；永崴投控（3712）上漲5.2元，漲幅9.92％；眾達-KY（4977）上漲10.5元，漲幅9.86％。

跌幅前5名個股則為事欣科（4916）下跌3.55元，跌幅9.99％；喬山（1736）下跌17元，跌幅9.97％；居易（6216）下跌4.95元，跌幅9.94％；裕慶-KY（6957）下跌23元，跌幅9.81％；裕融（9941）下跌12.5元，跌幅9.03％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 神達（3706） 59.4 ▲5.4 ▲10.0％ 貿聯-KY（3665） 573.0 ▲52.0 ▲9.98％ AES-KY（6781） 730.0 ▲66.0 ▲9.94％ 永崴投控（3712） 57.6 ▲5.2 ▲9.92％ 眾達-KY（4977） 117.0 ▲10.5 ▲9.86％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 事欣科（4916） 32.0 ▼3.55 ▼9.99％ 喬山（1736） 153.5 ▼17.0 ▼9.97％ 居易（6216） 44.85 ▼4.95 ▼9.94％ 裕慶-KY（6957） 211.5 ▼23.0 ▼9.81％ 裕融（9941） 126.0 ▼12.5 ▼9.03％

資料來源：證交所