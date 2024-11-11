14家金控前10月大賺5370億元年增47% 富邦金每股賺9.27元居冠

14家金控10月獲利出爐，富邦金（2881）、國泰金（2882）挾著壽險投資收益挹注，累計前10月獲利均突破千億元，各達1302億元1086億元，每股盈餘9.27元以及7.13元，分別冠、亞軍，富邦金前10月獲利年增率逾8成，國泰金成長也超過6成。

萬海Q3每股賺6.57元年增6.3倍 今明兩年15艘新船添業績

萬海航運(2615)今天(11)日董事會通過2024年度第三季財報，累計前三季合併營收為新台幣1,202.73億元，年增60.2%；歸屬母公司稅後淨利346.23億元，EPS為12.34元．第三季單季稅前淨利為新台幣234.00億，歸屬母公司單季稅後淨利新台幣184.31億，EPS為6.57元，年增6.3倍，創2022年第四季以來新高。

緯創今年前三季淨利達121億元「已超越去年」！EPS賺4.26元

緯創（3231）11日召開董事會，會中通過今年第三季財務報表。緯創第三季合併營收2,725.42億元，營業淨利114.09億元，稅前淨利101.89億元，稅後淨利為41.99億元，每股淨利（EPS）1.47元。

LINE Pay興櫃轉上市！以每股520元溢價發行 現金增資800萬股

第三方支付品牌LINE Pay（7722）即將興櫃轉上市，將進行現金增資800萬股，每股發行價格為520元溢價發行，其中，保留5%、40萬股由公司員工認購；其餘95%計760萬股則全數由證券承銷商對外公開承銷，預計募集總資金41.6億元。如果以11月11日收盤價663元計算，新股發行價的價差為143元。

上緯啟動接班 蔡孝德接任總經理一職

基於公司治理與接班傳承，上緯投控（3708）董事長蔡朝陽將於明年開始不再兼任總經理，宣布由蔡孝德接任總經理。

中火減煤遭批中共介入 台電：供電不應被抹紅「要求道歉」

針對台中電廠的減煤規劃，台中市環保局長陳宏益上周五在議會答詢時說「有中共思維介入台電規劃」，為此台電今日表達嚴正抗議。穩定供電是仰賴專業規劃，而非政治口水，陳宏益局長隨意「抹紅」，是對台電所有同仁的羞辱，陳宏益局長應該向台電同仁道歉。

瞄準純網銀用戶！瀚亞攜手將來銀行 「15檔境內基金」買得到

瞄準年輕世代族群習慣使用數位銀行或純網銀，進行相關金融交易，瀚亞投信宣布攜手將來銀行，11月5日正式開賣15檔瀚亞境內系列基金。投資人可直接透過將來銀行申購兩檔百億規模的美國高科技基金及印度基金，以及台股科技基金最悠久的高科技基金，並享有0元手續費與0元信託管理費的基金投資優惠，搶攻年輕投資族。

台積電高雄廠區發現未爆彈 公司證實：以現場人員安全優先考量

台積電（2330）高雄楠梓廠區今日上午疑似發現未爆彈，目前已通知軍方相關人員前來處理，對此台積電也證實表示，配合主管機關規定辦理，以人員安全為優先考量。

群益優選非投等債00953B僅3天填息 預估年化配息率逾8%

傳SpaceX要供應鏈撤台！經濟部：求證台廠「未有工廠遷出規劃」

針對傳出SpaceX台廠供應鏈被要求遷出一事，經濟部11日表示，已在第一時間與關聯台廠聯繫，業者表示為服務全球供應客戶，配合客制需求進行生產調度已是常態，而在近期美國大選前後，未接到SpaceX公司要求工廠遷出台灣，因此經濟部強調，外界無須過度揣測與渲染，提醒國人注意資訊來源的正確性。