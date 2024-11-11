14家金控前10月大賺5370億元年增47%　富邦金每股賺9.27元居冠

▲富邦金。（圖／富邦金控提供）
14家金控10月獲利出爐，富邦金（2881）、國泰金（2882）挾著壽險投資收益挹注，累計前10月獲利均突破千億元，各達1302億元1086億元，每股盈餘9.27元以及7.13元，分居冠、亞軍，富邦金前10月獲利年增率逾8成，國泰金成長也超過6成。
上市櫃公司配息高峰已過，惟10全球股市仍在高檔，金控旗下擁有壽險公司積極實現獲利，14家金控前10月賺進5369.74億元，年增達47%。
富邦金公布10月自結稅後淨利91億元，單月獲利創下歷年10月新高，累計今年前10月稅後淨利1,302.9億元，為歷年前10月次高紀錄，每股稅後盈餘(EPS)為9.27元。
國泰金10月稅後淨利54.4億元，累計稅後淨利1,086.4億元，EPS達7.13元，居金控獲利第2名，累計稅後淨利、EPS皆創歷史次高紀錄。
中信金（2891）累計前10月合併稅後淨利633.89億元，年增率18%，已超越去年全年獲利，EPS為3.2元，亦創歷史新高，居14家金控獲利第3名。
凱基金（2883）完成正式更名程序，累計前10月稅後淨利達308.83億元，與去年同期相比成長64%，為14家金控當中成長幅度第2大，僅次富邦金，EPS1.81元。
目前看來多數金控獲利今（2024）年獲利可望超越去（2023）年表現，第四季為費用提存旺季，部分壽險公司可能投資部位汰弱留強，11、12月金控獲利仍將維持持穩，今年金控獲利可望逼近6千億元大關。
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