富邦金前10月賺1303億元創歷年次高　EPS 9.27元

▲富邦金。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

富邦金（2881）公布10月自結稅後淨利91億元，單月獲利創下歷年10月新高，累計今年前10月稅後淨利1,302.9億元，為歷年前10月次高紀錄，每股稅後盈餘(EPS)為9.27元，居14家金控獲利王。

富邦人壽10月稅後淨利為57.7億元，累計前10月稅後淨利為837.2億元，分別較去年同期成長293%及88%，創下歷年單10月最高及歷年前10月第二高紀錄。主要投資收益來源係處分國內外股票及基金資本利得、利息收入及基金配息收入。

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股市方面，10月份國內外指數維持高檔，富邦人壽伺機實現資本利得，債市方面，反映美國穩健的經濟表現，10月公債利率於美國聯準會降息後反彈。策略上保有充足流動性部位，以彈性因應美國大選後的市況變化；匯市方面，市場調整美國降息預期，伴隨公債利率走升，10月美元兌台幣反彈後震盪整理，將關注美國大選後政經局勢變化，對整體匯率市場的影響持續調整。

北富銀10月稅後淨利22.1億元，累計前10月稅後淨利273.1億元，較去年同期成長23%，續創歷史新高，主要來自銀行存放款基盤擴大，保險、基金及結構型商品帶動財富管理銷售動能上升，海外消費需求強勁帶動信用卡簽帳金額成長，利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長9%及39%，整體營收較去年同期成長17%，截至10月底逾放比率為0.11%，備抵呆帳覆蓋率為1136%，維持良好資產品質。

富邦產險10月稅後淨利0.5億元，反映當月依帳齡提存呆帳準備、風災及商業火險大型案件損失等影響，惟公司承保及投資表現仍維持良好動能，累計前10月稅後淨利34.9億元。業務表現方面，藉由集團資源及多元通路之優勢，10月整體簽單保費51.8億元，其中以水險成長94%表現最為亮眼；健康傷害險及新種險業務成長亦優於市場約1%~5%。累計前10月簽單保費收入557.5億元，年成長12%，簽單市佔率24.4%，將持續加速數位轉型並推動異業合作，以增加客戶觸及率，維持市場領先地位。

富邦證券10月稅後淨利5.3億元，累計10月稅後淨利86.5億元，較去年同期成長51%，主要受惠今年台股價量齊揚，累計前10月台股日均值較去年同期成長52%，台股10月加權指數亦較去年底漲升4890點，證券各項業務皆較去年同期顯著成長，續創單10月及累計前10月稅後淨利歷年新高紀錄。

