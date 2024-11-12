新新併再卡關！吳東亮延遲送件　新光金工會打臉

▲吳東亮強推新新併，卻因員工安置沒處理好卡關中。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

各界關注的台新金、新光金合併案（簡稱，新新併）驚傳延遲送件金管會。本刊調查，原本新光吳家老三、台新金董座吳東亮打算10月送件金管會審核，卻因員工安置計畫，遲遲無法與工會達成共識，加上新光人壽增資問題待解。「亮董（吳東亮）仍希望能力拼在明年農曆年前完成送件金管會。」親近吳東亮人士對本刊說。

各界關注今年國內金融界最重量級的合併大戲，在新光吳家老三、台新金董座吳東亮強勢主導下，急如星火推動的新新併，終於在上（10）月9日臨時股東會正式通過，原本傳出雙十國慶隔天就要送件金管會審查，卻突然喊卡，未料至今，新新併送件一事仍杳無音訊。

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本刊調查，原來是台新金與新光金提出的新光金員工安置計劃慘遭工會打臉。「台新金一直積極和金管會溝通，但金管會明確要求，員工安置計畫確認後，才能送件，亮董（吳東亮）因此積極處理員工安置計畫，希望能力拼在明年元月底、農曆年前完成送件。」親近吳東亮人士透露。

為讓外界感受合併不影響員工生計，臨股會前，新光金董座魏寶生曾和媒體表示，已舉行6次員工安置計畫會議，接下來將採「全數留用、至少3年、一體適用」3項原則，希望員工能留下來，也會提出優退、優離方案。除了魏寶生掛保證外，台新金總經理林維俊也強調，會和員工建立溝通管道、加速文化融合、培訓員工職涯發展、整合員工福利等規劃。

但新光銀工會卻跳出來打臉，「沒有任何勞方代表參加會議，也沒有會議紀錄。」工會還透露，臨股會前就要求提出完整員工安置計畫，台新金、新光金卻大打拖延戰。「魏寶生說，要等臨股會結束後，才能討論員工安置，但截至十月底，無論是台新金、新光金都未和工會展開實際對話，也沒具體提出員安置規劃。」新光銀工會理事長李孟庭不滿地說。

除了員工安置外，吳東亮仍有其他難題待解，因金管會早已明言，新新併過關得符合五大條件，包含擴大金融機構規模、金融市場競爭、財務狀況和經營健全性、公共利益影響、客戶和員工、股東權益保障及社會觀感。「老三（吳東亮）另一最大關卡就是新壽增資財務疑慮。」吳家親友說。加上川普贏得美國總統大選，未來全球經濟更加撲朔迷離，吳東亮面對的新新併難題，只有更多難關待克服。



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