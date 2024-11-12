快訊／大樂透2.8億元頭獎「1注獨得」　桃園誕生億萬富翁

▲大樂透示意圖。（圖／記者鄒鎮宇攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台彩大樂透12日晚間開出第113104期獎號，由小至大分別為「11、25、26、33、34、41」，特別號「27」。根據台彩官網指出，這次2.79億元頭獎獎落桃園市，由一人獨得。

台彩表示，今日11月12日大樂透頭獎金額2.79億元在桃園市觀音區觀音里中正路266號1樓的「中太多彩券行」開出，由一人獨得。