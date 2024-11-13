快訊／台股收盤大跌121.54點　台積電跌15元至1035

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（13日）開低走低，加權指數終場大跌121.54點，以22860.23點作收，跌幅0.53％，成交量3809.0億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌86.86點開出，指數開低走低，盤中最高達23046.47點，最低22860.23點，終場收在22860.23點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1035元，跌幅1.43％；鴻海（2317）上漲0.5元至214.5元；廣達（2382）上漲9元至322元；陽明（2609）下跌0.8元來到71.3元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.01元至9.49元。
今天漲幅前5名個股為立積（4968）上漲17元，漲幅10％；康舒（6282）上漲3.05元，漲幅9.95％；隆銘綠能（3018）上漲2.95元，漲幅9.95％；合機（1618）上漲4.05元，漲幅9.93％；吉茂（1587）上漲3.85元，漲幅9.92％。
跌幅前5名個股則為六方科-KY（4569）下跌26.5元，跌幅9.96％；谷崧（3607）下跌1.95元，跌幅9.31％；安普新（6743）下跌4.6元，跌幅8.85％；億光（2393）下跌6.1元，跌幅7.43％；大量（3167）下跌10元，跌幅6.99％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|立積（4968）
|187.0
|▲17.0
|▲10.0％
|康舒（6282）
|33.7
|▲3.05
|▲9.95％
|隆銘綠能（3018）
|32.6
|▲2.95
|▲9.95％
|合機（1618）
|44.85
|▲4.05
|▲9.93％
|吉茂（1587）
|42.65
|▲3.85
|▲9.92％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|六方科-KY（4569）
|239.5
|▼26.5
|▼9.96％
|谷崧（3607）
|19.0
|▼1.95
|▼9.31％
|安普新（6743）
|47.4
|▼4.6
|▼8.85％
|億光（2393）
|76.0
|▼6.1
|▼7.43％
|大量（3167）
|133.0
|▼10.0
|▼6.99％
資料來源：證交所
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