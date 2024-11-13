快訊／台股收盤大跌121.54點　台積電跌15元至1035

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（13日）開低走低，加權指數終場大跌121.54點，以22860.23點作收，跌幅0.53％，成交量3809.0億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌86.86點開出，指數開低走低，盤中最高達23046.47點，最低22860.23點，終場收在22860.23點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1035元，跌幅1.43％；鴻海（2317）上漲0.5元至214.5元；廣達（2382）上漲9元至322元；陽明（2609）下跌0.8元來到71.3元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.01元至9.49元。

今天漲幅前5名個股為立積（4968）上漲17元，漲幅10％；康舒（6282）上漲3.05元，漲幅9.95％；隆銘綠能（3018）上漲2.95元，漲幅9.95％；合機（1618）上漲4.05元，漲幅9.93％；吉茂（1587）上漲3.85元，漲幅9.92％。

跌幅前5名個股則為六方科-KY（4569）下跌26.5元，跌幅9.96％；谷崧（3607）下跌1.95元，跌幅9.31％；安普新（6743）下跌4.6元，跌幅8.85％；億光（2393）下跌6.1元，跌幅7.43％；大量（3167）下跌10元，跌幅6.99％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 立積（4968） 187.0 ▲17.0 ▲10.0％ 康舒（6282） 33.7 ▲3.05 ▲9.95％ 隆銘綠能（3018） 32.6 ▲2.95 ▲9.95％ 合機（1618） 44.85 ▲4.05 ▲9.93％ 吉茂（1587） 42.65 ▲3.85 ▲9.92％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 六方科-KY（4569） 239.5 ▼26.5 ▼9.96％ 谷崧（3607） 19.0 ▼1.95 ▼9.31％ 安普新（6743） 47.4 ▼4.6 ▼8.85％ 億光（2393） 76.0 ▼6.1 ▼7.43％ 大量（3167） 133.0 ▼10.0 ▼6.99％

資料來源：證交所