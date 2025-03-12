華碩工會遭中配員工滲透　宣揚統戰亂控CEO

▲錢女對許先越攀親帶故，又以中國《刑法》第103條控其觸犯分裂國家罪。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

搭上AI（人工智慧）熱潮，國內品牌大廠華碩去年營收大爆發，外資圈都看好今年業績續旺，沒想到，華碩內部卻爆出工會染紅疑慮。本刊調查，1位錢姓中國籍配偶員工，1年多前加入華碩工會，便開始對公司事務指指點點，甚至因不滿三立新聞報導華碩，指控公司在執行長許先越的允許下支持台獨勢力媒體，圖謀將台灣從中國分裂出去，已涉嫌觸犯中華人民共和國《刑法》第103條分裂國家罪。錢女一連串行為令人瞠目結舌，已讓她成為華碩集團的頭疼人物。

華碩靠AI（人工智慧）大翻身，去年營收狂飆超過2成，繳出2010年來最佳成績，法人圈看好在AI伺服器、AI PC、板卡業務續旺帶動下，今年業績有望再創新高。沒想到，近期一位錢姓中國籍配偶員工，不僅讓華碩工會出現染紅疑慮，她更成為令華碩高層頭疼的爭議人物。

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本刊調查，華碩原無工會組織，2023年因公司組織調整，由部分員工於當年7月發起成立，一位任職於供應鏈管理部門的錢女，也順利加入。該工會由理事長黃冠雄代表對外協調庶務，但錢女加入後，便開始對公司作為指指點點，尤其對於媒體報導華碩的新聞內容意見繁多，甚至要求公司電梯裡播放的新聞內容，必須排除挺台獨勢力的媒體報導。

華碩是國內市值排名第13的上市公司，也是受全球關注的品牌大廠，時常接受CNBC、TVBS、非凡等國內外媒體採訪。「為了讓員工了解華碩最新發展，公司會在電梯裡的小螢幕播放報導內容，但沒想到，一則『三立新聞台』報導華碩的片段，竟讓錢女極度不滿，她洋洋灑灑寫了近千字的『關於華碩支持台獨勢力政治人物及外援媒體企業之調查報告』，上面的言論令人啼笑皆非。」一名華碩員工爆料表示。

根據本刊掌握，自2024年元月開始，錢女就多次上書高層，但就算公司將新聞片段中的三立字樣拿掉，她仍不滿地表示：「只要查記者名字，也知道這則是三立新聞的報導。」換言之，她就是要華碩全面下架三立新聞的報導。

有關錢女一事，截稿前華碩沒有回應。不過華碩員工說，錢女多在次公司發表「懲治台獨」言論，早已在華碩內部聲名大噪，「華碩集團很多員工和Jonney（華碩董事長施崇棠）都知道這號人物。」他加碼爆料更多誇張行徑，「錢女堪稱是時間管理大師，上班除了要工作，一邊緊盯電梯的小螢幕內容，還會寄信提醒大家要記住孔子說過哪些話。」



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