ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

36萬股東注意！陽明海運擬配息7.5元　殖利率10.28％

▲陽明海運。（圖／陽明提供）

▲陽明海運。（圖／陽明提供）

記者廖婕妤／台北報導

陽明海運（2609）今日公告2024年財報，全年合併營收為2227.06億元，稅後淨利為新台幣641.79億元，EPS為18.38元；董事會決議配發現金股利每股7.5元，配息率40.8％，以今收盤價72.9元計，殖利率10.28％。據集保統計，目前陽明股東人數為36萬1,215人。

陽明表示，2024全年整體貨櫃產業新增運力約達300萬TEU，供給大於需求成長，惟在紅海危機船舶繞道航行、主要港口塞港等因素影響下，消耗多餘船噸，同時亞洲新興經濟體表現亮眼，帶動全球經濟成長，前3季航運市場暢旺，貨量、運價齊揚，公司持續因應市場變化調整航線布局與船隊配置，以提供穩定之航班服務，並積極掌握市場良機提升營運績效。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陽明指出，經綜合考量2024年全年度獲利狀況，落實本業發展船舶汰舊更新需求及全球經貿環境變化高度不確定性等因素，經董事會決議本年度將配發現金股利每股7.5元，以維持公司健全永續營運。

展望未來，陽明表示，全球經貿環境展望仍面臨極大之挑戰，包含美國關稅政策增加市場不確定性風險，成本上升的威脅可能影響消費力並推升通膨壓力，進一步影響經濟成長與貿易活動，對航運需求造成威脅；以哈停火協議談判陷入膠著，增加貨櫃航商重返紅海不確定性，在確保安全無虞之前提下，目前航商航線服務仍持續繞行好望角，Drewry 1月份報告則指出一旦恢復通行，預期航商將採行加速船舶報廢等措施以調整市場供需平衡。

陽明指出，面對地緣政治變局與全球供應鏈重組的時刻，將持續鞏固本業優勢，強化現有聯盟合作並擴大聯盟航線外合作機會，加速區域航線布局與發展新興市場，以完善全球運輸網絡服務；另亦持續優化船隊營運及配置，除藉由智慧化船舶管理提升能效，同時進行船隊汰舊布新。

新世代船舶布建經董事會綜合評估環保法規趨勢、替代能源技術發展與供給狀況等因素，至多將以6艘8,000 TEU級傳統燃油雙燃料預置全貨櫃船及7艘15,000 TEU級LNG雙燃料實裝全貨櫃船為規劃方向，冀能強化核心競爭力，分散整體船隊能源風險，並保留部分船舶依船型與航線配置未來燃料選擇彈性，以提供全球客戶便捷、低碳、安全運輸服務。

關鍵字： 陽明海運財報配息獲利全球經貿

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【黏人狗狗】米克斯翻山越嶺只為跟姐姐貼貼睡午覺

推薦閱讀

36萬股東注意！陽明海運擬配息7.5元　殖利率10.28％

36萬股東注意！陽明海運擬配息7.5元　殖利率10.28％

陽明海運（2609）今日公告2024年財報，全年合併營收為2227.06億元，稅後淨利為新台幣641.79億元，EPS為18.38元；董事會決議配發現金股利每股7.5元，配息率40.8％，以今收盤價72.9元計，殖利率10.28％。據集保統計，目前陽明股東人數為36萬1,215人。

2025-03-12 15:56
台積電救英特爾！路透爆揪輝達等3公司合資　持股不過半

台積電救英特爾！路透爆揪輝達等3公司合資　持股不過半

台積電（2330）擴大在美投資後，外媒《路透社》進一步爆料，台積電將與輝達（NVIDIA）、博通（Broadcom）、超微（AMD）合資解救英特爾（Intel），不過台積電的持股不會過半。

2025-03-12 12:30
亞泥連續7年獲利破百億　擬配息2.2元、殖利率5％

亞泥連續7年獲利破百億　擬配息2.2元、殖利率5％

亞泥（1102）公告2024年度財報，全年合併營收為762.97億元，稅後淨利為128.89億元，年增18％，EPS為3.86元；董事會決議擬配息2.2元，現金殖利率約5％。

2025-03-12 12:22
華碩印度踩雷53億元　股價摜破600元大關

華碩印度踩雷53億元　股價摜破600元大關

華碩（2357）於昨（11）日公布，2024年第四季認列印度市場呆帳53.51億元（約1.6億美元），加計匯損6.58億元，稅後淨利降至16.38億元，季減87%、年減58%，下探2023年首季來低點，每股稅後盈餘僅剩2.2元，今（12）開跳空大跌逾8%開出，盤中一度摜破600元大關，最低來到595元。

2025-03-12 12:03
83萬股東看過來！聯電紀念品送「咖波聯名筆」　3／26最後買進日

83萬股東看過來！聯電紀念品送「咖波聯名筆」　3／26最後買進日

83萬股東看過來！聯電（2303）公告股東會紀念品延續「咖波風」，確定要送「UMC x 咖波聯名限定鋼珠筆套組」，並在5月28日股東會，最後過戶日為3月28日，以此推算3月26日為最後買進日。

2025-03-12 11:51
萬海配息政策令人嘆息　股價跌逾5%

萬海配息政策令人嘆息　股價跌逾5%

萬海航運（2615）昨公布去年每股賺16.89元，寫歷史第三高成績，決議擬配息3.5元、配發率僅2成不如市場預期，今（12）日股價下跌，盤中最低探至81元，跌幅逾5％。

2025-03-12 10:12
榮運減資配息每股發6.3元　盤中漲逾7％

榮運減資配息每股發6.3元　盤中漲逾7％

榮運（2607）昨決議現金減資50％，每股將退還股東現金5元，加上擬配息1.3元，等於榮運股東每股可拿回6.3元，激勵今（12）日股價大漲逾7％、一度衝上32.35元；另大股東長榮（2603）也將有逾21億元進帳，加上將於明日公告財報及配息政策，盤中股價漲逾2％。

2025-03-12 11:19
台股4天跌800點免驚　2檔ETF交投熱絡竄出頭

台股4天跌800點免驚　2檔ETF交投熱絡竄出頭

受到美股大跌影響，台股再跌難逃，昨（11）日大跌388.06點，跌幅1.73%，收在22071.09點，勉強守住22000點大關，統計大盤連4黑共跌了800.81點，跌幅3.54%，統計58檔原型台股ETF中，規模在大盤大跌期間逆勢增加，且日均量萬張以上的台股ETF共有7檔，其中甫公告配息維持新高、年化配息高達12.11%的群益台灣精選高息（00919）日均量13.3萬張交投最熱絡居冠，其次國泰永續高股息（00878）10.9萬張居次，這7檔台股ETF中高息型就佔了5檔，顯示出投資人對高股息ETF逢低買進

2025-03-12 10:00
中菲行去年每股賺6.78元　擬配息5.2元、殖利率6.3％

中菲行去年每股賺6.78元　擬配息5.2元、殖利率6.3％

中菲行（5609）公告2024年度財報，全年合併營收為289.47億元，年增31.3%；稅後淨利為9.55億元，年減6.7％；EPS為6.78元。董事會同時通過盈餘分配議案，每股將分配現金股利5.2元，配息率為76.7％，以昨收盤價82.5元計算，現金殖利率達6.3％。中菲行今盤中漲逾1％。

2025-03-12 11:56
美超微竄升「標普最會漲」　分析師喊潛在上行空間56%

美超微竄升「標普最會漲」　分析師喊潛在上行空間56%

伺服器大廠美超微（Super Micro）執行長梁見後向外喊話財報會計問題「已成為過去」，加上華爾街分析師喊出該公司大規模交付液冷技術的能力讓人興奮預料還要再漲56%，美超微股價逆勢強彈10.68%，今年2月表現更獲封「標普500指數最會漲」個股。

2025-03-12 09:55

讀者迴響

熱門新聞

83萬股東看過來！聯電紀念品送「咖波聯名筆」　3／26最後買進日

台積電救英特爾！路透爆揪輝達等3公司合資　持股不過半

華碩印度踩雷53億元　股價摜破600元大關

即／美加貿易戰！川普宣布「鋼鋁關稅提高到50%」

006208反擊！「降費、分割」 　市場敲碗加料1招

華碩工會遭中配員工滲透　宣揚統戰亂控CEO

台積電「最怕的大錢坑」曝光！　專家警告：一旦成真快賣

台積電終須幫英特爾填坑？

鼓勵台積電工程師「調到美國」　過來人曝真相：別再騙

00790B終止上櫃慘被說「淪壁紙」　復華投信：清算金額會還股民

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

【 #護送超人】老人不敢過馬路 高中生暖心陪過20秒！ #台中

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366