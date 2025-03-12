36萬股東注意！陽明海運擬配息7.5元　殖利率10.28％

▲陽明海運。（圖／陽明提供）

記者廖婕妤／台北報導

陽明海運（2609）今日公告2024年財報，全年合併營收為2227.06億元，稅後淨利為新台幣641.79億元，EPS為18.38元；董事會決議配發現金股利每股7.5元，配息率40.8％，以今收盤價72.9元計，殖利率10.28％。據集保統計，目前陽明股東人數為36萬1,215人。

陽明表示，2024全年整體貨櫃產業新增運力約達300萬TEU，供給大於需求成長，惟在紅海危機船舶繞道航行、主要港口塞港等因素影響下，消耗多餘船噸，同時亞洲新興經濟體表現亮眼，帶動全球經濟成長，前3季航運市場暢旺，貨量、運價齊揚，公司持續因應市場變化調整航線布局與船隊配置，以提供穩定之航班服務，並積極掌握市場良機提升營運績效。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陽明指出，經綜合考量2024年全年度獲利狀況，落實本業發展船舶汰舊更新需求及全球經貿環境變化高度不確定性等因素，經董事會決議本年度將配發現金股利每股7.5元，以維持公司健全永續營運。

展望未來，陽明表示，全球經貿環境展望仍面臨極大之挑戰，包含美國關稅政策增加市場不確定性風險，成本上升的威脅可能影響消費力並推升通膨壓力，進一步影響經濟成長與貿易活動，對航運需求造成威脅；以哈停火協議談判陷入膠著，增加貨櫃航商重返紅海不確定性，在確保安全無虞之前提下，目前航商航線服務仍持續繞行好望角，Drewry 1月份報告則指出一旦恢復通行，預期航商將採行加速船舶報廢等措施以調整市場供需平衡。

陽明指出，面對地緣政治變局與全球供應鏈重組的時刻，將持續鞏固本業優勢，強化現有聯盟合作並擴大聯盟航線外合作機會，加速區域航線布局與發展新興市場，以完善全球運輸網絡服務；另亦持續優化船隊營運及配置，除藉由智慧化船舶管理提升能效，同時進行船隊汰舊布新。

新世代船舶布建經董事會綜合評估環保法規趨勢、替代能源技術發展與供給狀況等因素，至多將以6艘8,000 TEU級傳統燃油雙燃料預置全貨櫃船及7艘15,000 TEU級LNG雙燃料實裝全貨櫃船為規劃方向，冀能強化核心競爭力，分散整體船隊能源風險，並保留部分船舶依船型與航線配置未來燃料選擇彈性，以提供全球客戶便捷、低碳、安全運輸服務。