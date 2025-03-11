台積電「最怕的大錢坑」曝光！　專家警告：一旦成真快賣

▲美國手握兩大武器，迫使魏哲家加碼投資。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台積電擴大美國投資，並未出現入股英特爾的傳聞，但知名外資分析師認為，投資英特爾的方案應該還沒有討論完，一旦出現台積電入股英特爾的消息，建議馬上出清台積電的持股。

曾在台積電任職20年的前研發處長楊光磊表示，「要台積電擴大在美設廠，絕對是百般不願意。」但是，美國手上擁有兩大武器，是逼著魏哲家不得不去的關鍵。「一是半導體上游的設備和材料，幾乎都由美國廠商掌控；其次，科技業下游的客戶，也都由蘋果、谷歌及亞馬遜等美國科技巨擘掌握。」楊光磊觀察，「在魏哲家入白宮前，川普就已說服台積電最大客戶—蘋果要回美投資5千億美元，等於用蘋果的力量逼迫台積電到美國設廠。」

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更令人擔心的是，川普逼台積電把先進製程落地美國，只是第一回合。本刊調查，雖然川普對台灣半導體態度有所轉變，但業內仍擔心，川普接下來還會對台積電有更多嚴苛的要求。「像是牽涉國防武器的關鍵基礎設施，也要魏哲家配合，這就是為何會傳出，要台積電與英特爾合資的原因。」楊光磊搖著頭說。

由於美國總統川普反對補貼晶片產業，甚至提出廢除《晶片法案》，市場擔憂台積電不只無法取得剩餘的補助款項，加上擴大赴美設廠，恐侵蝕未來毛利率。「美國廠的生產成本較高，效率較低，加大美國投資或許會影響公司競爭力。」聚芯資本管理合夥人、資深半導體分析師陳慧明說。

陳慧明認為，台積電毛利率中長期應該往下，這也將刺激台積電再次漲價。「預估台積電美國廠到2030年時營收比重會超過1成，未來能否長期投資，還要看美國廠的營運效率，以及台美在半導體的合作是否會更深，利弊仍需觀察。」

隨著台積電擴大赴美投資，半導體供應鏈如設備與材料商也都會跟著台積電走。「原本在台灣，現在被逼到美國後，以往創造的出口外匯收入、稅收和就業機會都跑了，對台灣當然不是好消息。」一位資深半導體業者不諱言地說。



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