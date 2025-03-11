鼓勵台積電工程師「調到美國廠」！過來人搖頭曝真相：別再騙

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）



記者施怡妏／綜合報導

台積電宣布計劃在美國擴大投資1000億美元，以強化其在亞利桑那州的先進半導體製程產能，對台積電工程師來說，是個難得的海外發展機會，有工程師透過4個面向分析，美國房價比台灣便宜，在未來職涯發展上也有許多好處，「確實是個值得追求的目標」。不過，許多網友卻狂搖頭，曝真實情況。

工程師在Dcard發文，列出4個面向，第一個是「房價差距驚人，生活品質提升」，亞利桑那儘管這幾年房價上漲，但一棟獨棟別墅的價格仍遠低於竹北的一間小公寓，與其在台灣花費大半輩子的薪水供房貸，不如在美國購買一間大房子。

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第二點是「薪資待遇與物價考量」，美國給的薪資通常比台灣高，雖然在美國的生活成本較高，但對於高收入的科技業工程師來說，仍然相當有競爭力。

第三點是「文化與工作環境的適應」，在美國工作節奏不像台灣那麼高壓，但講求個人主動性，且語言環境完全不同，這對一些人來說可能需要時間適應。最後一點是「未來的選擇與發展」，無論是選擇長久留在美國發展，還是回台灣，這段經歷都將成為職業生涯的一大優勢，拓展職涯的可能性。

對此，網友仍搖頭，「覺得文化上的差異會是最主要的考量，美國人的文化不敢恭維，例如0元購與治安，以及歧視」、「美國房貸利率高到嚇死人，哪會友善啊，而且那個房屋稅也超高，所得稅就不說了，更何況在那生小孩，小孩已經不會是美國人了，誘因大減」、「美國廠內的人都在說薪資多爛 ，不要再騙人過去了」、「我認識的台積工程師去完亞利桑那廠回來都說，生活品質下降，完全不想再去」、「那邊租房一個月最便宜是台幣6萬以上欸，而且過去的薪水扣完稅跟台灣價格應該也是差不多的」。