台股4天跌800點免驚　2檔ETF交投熱絡竄出頭

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

受到美股大跌影響，台股再跌難逃，昨（11）日大跌388.06點，跌幅1.73%，收在22071.09點，勉強守住22000點大關，統計大盤連4黑共跌了800.81點，跌幅3.54%，統計58檔原型台股ETF中，規模在大盤大跌期間逆勢增加，且日均量萬張以上的台股ETF共有7檔，其中甫公告配息維持新高、年化配息高達12.11%的群益台灣精選高息（00919）日均量13.3萬張交投最熱絡居冠，其次國泰永續高股息（00878）10.9萬張居次，這7檔台股ETF中高息型就佔了5檔，顯示出投資人對高股息ETF逢低買進的意願強烈。

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ETF理財達人表示，自月初配息公告後，00919配息0.72元維持新高交投最熱絡，近日逢低買盤挹注，11日成交量也來到25萬張，顯示出投資人越跌越買的決心。00919配息今年來不管是在成交量或是報酬率上都是呈現價量齊揚的好表現， 00919預估年化配息率12.11%，為連續8季衝破10%，穩定階梯式向上的配息政策，深受投資人青睞，除息日為3月 18 日，參與除息最後買進日為3月17日。

財富管理業者指出，短線金融市場變數仍多，而在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，雖然台股具備新興市場中較強的經濟體質以及產業結構，不過類股輪動快速、個股波動性大，一般人要掌握時機點實屬不易，建議投資人不妨以台股ETF來作為投資工具，掌握台股不同產業的投資契機，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。