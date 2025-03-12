美超微竄升「標普最會漲」　分析師喊潛在上行空間56%

▲美超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

伺服器大廠美超微（Super Micro）執行長梁見後向外喊話財報會計問題「已成為過去」，加上華爾街分析師喊出該公司大規模交付液冷技術的能力讓人興奮預料還要再漲56%，美超微股價逆勢強彈10.68%，今年2月表現更獲封「標普500指數最會漲」個股。

《Barron's》報導，受到俄烏嚴爭停火、關稅爭議等多項利空影響，美股走弱，但美超微是標普500指數中表現最佳。

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美超微股價在周一開始上漲，因為Rosenblatt Securities證券分析師卡西迪（Kevin Cassidy）重新開始出具美超微評等報告，並給予「買入」評級和 60 美元的目標價，市場預期潛在的56%上行空間。

卡西迪指出，美超微的人工智慧 (AI) 收入占總銷售額的近 70%，並且繼續加速，且在大規模交付液冷技術的能力「感到興奮」。

另外，梁見後本周在拉斯維加斯的 HumanX 會議上接受《福斯新聞網》專訪也讓華爾街對公司評價轉向樂觀，這是梁見後自從2024 年 10 月安永辭去美超微電腦審計師以來的首次露面。

梁見後強調，公司的新審計師 BDO USA 只是「需要時間」來完成對美超微電腦延遲的 10-K 表格的審查，並強調任何會計問題都已成為過去。

美超微在 2 月 25 日的最後期限前提交了截至 6 月 30 日的財年經審計的 10-K 表格，以及兩份延遲的季度收益報告，解除下市危機，今年2月底以標普500指數中的表現最佳者收尾。