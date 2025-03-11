ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／台銀神鬼夫妻詐騙上億　金管會重罰2200萬

▲▼台銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲台銀外觀照。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

桃園地檢署2024年10月偵辦游姓律師與台灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬貨幣洗錢，詐騙所得高達1.1億元，金管會今（11）日重罰台銀2200萬元，為金管會主委彭金隆上任以來最大罰單。

金管會通過對台銀違反法令之裁罰處分案，台銀辦理行員外出開戶、存匯交易、客戶身分持續審查、帳戶監控作業及員工異常行為管理等機制，有未完善建立及未確實執行內部控制制度之情事，核有違反《銀行法》第45條之1第1項及其授權訂定之「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第3條第1項、第8條第1項及第3項規定，依《銀行法》第129條第7款規定，核處2200萬元罰鍰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金管會指出，該行松山分行前行員郭員、仁愛分行前行員黃員自110年4月至113年7月間，與客戶有不當資金往來，且有代客戶辦理交易情事，又案關客戶與行員帳戶有被列為衍生管制帳戶、經聯防機制通報、及該行內部洗錢防制系統產出多次警示等異常情事，案關缺失顯示該行有未完善建立及未確實執行內部控制制度之情事，核有欠妥。

此外，台銀未完善建立異常交易態樣監控機制，銀行公會111年12月16日新增「款項匯入後，迅速轉入至虛擬貨幣交易平台之境外帳戶」之異常交易態樣，該行僅就客戶外匯匯款申報類別為「購買國外虛擬資產」者進行監控，惟該申報項目係由客戶自行選定，致有心人士可藉由未誠實申報以迴避異常交易警示監控。

台銀未完善建立交易持續監控機制，該行針對內部系統產出之可疑交易監控警示，係由案關帳戶所屬分行人員及主管進行查證，案關分行查證人員及主管卻因該可疑交易帳戶所有人為同分行行員而未確實查證交易合理性、及資金來源和匯款金額是否與收入相當，即逕認無洗錢疑慮，並無總行控管及覆核機制。

台銀未完善建立員工異常行為調查與管理機制：涉案行員自105年至113年間多次以該行帳戶匯款至境外虛擬貨幣平台業者，其中數筆係透過臨櫃辦理，又渠帳戶曾於107年因他行通報警示帳戶而列為衍生管制帳戶、111至112年間帳戶亦經該行內部系統數次警示監控異常，且透過該行與他行帳戶與案關法人戶有不當資金往來。該行未就員工帳戶有大量資金往來與其收入是否相當、帳戶被列為衍生管制帳戶、出現警示監控異常等建立相關管理、調查機制。

上述缺失顯示該行有未完善建立內部控制制度之情事，核與銀行法第45條之1第1項及其授權訂定之「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第8條第1項及第3項規定不符。

關鍵字： 詐騙案台灣銀行金管會罰款洗錢

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

花蓮遊走 #黑熊 「達古阿里」誘捕成功！3個月瘦了28公斤

推薦閱讀

快訊／台銀神鬼夫妻詐騙上億　金管會重罰2200萬

快訊／台銀神鬼夫妻詐騙上億　金管會重罰2200萬

桃園地檢署2024年10月偵辦游姓律師與台灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬貨幣洗錢，詐騙所得高達1.1億元，金管會今（11）日重罰台銀2200萬元，為金管會主委彭金隆上任以來最大罰單。

2025-03-11 17:02
萬海去年每股賺16.89元　擬配息3.5元、殖利率4％

萬海去年每股賺16.89元　擬配息3.5元、殖利率4％

萬海航運（2615）今董事會通過2024年度財報，全年合併營收為1617.99億元，年增61.44%；稅後淨利為474.09億元，EPS為16.89元，營收及獲利均創史上第3高；董事會也決議擬配發每股3.5元現金股利，配發率僅20.7％，以今收盤價85.7元計，殖利率約4％。

2025-03-11 16:26
快訊／黃仁勳2025電腦展演講細節曝光！　5／19北流登場

快訊／黃仁勳2025電腦展演講細節曝光！　5／19北流登場

COMPUTEX主辦單位之一外貿協會今(11)日宣布NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳將於COMPUTEX 2025發表首場主題演講，分享AI與加速運算技術的最新進展與突破。

2025-03-11 14:47
ETF定期定額榜大洗牌！　0050「降費分割」衝上冠軍

ETF定期定額榜大洗牌！　0050「降費分割」衝上冠軍

證交所今（11）日公告2月ETF定期定額排名，元大台灣50（0050）因為降手續費與啟動股票分割兩大策略奏效，單月定期定額戶數衝達32萬5340戶，月增逾8.6萬戶，不論是絕對戶數或新增戶數皆在前20大ETF排名中稱冠，市場驚艷。

2025-03-11 14:38
榮運大瘦身！現金減資+配息　股東每股可拿6.3元

榮運大瘦身！現金減資+配息　股東每股可拿6.3元

榮運（2607）今（11）日下午召開重訊記者會，總經理兼發言人林振芳說明，公司獲利穩定且營運資金充足，決議辦理現金減資，每股將退還股東現金新台幣5元，另董事會也決議配息1.3元，等於股東每股可拿回6.3元。考量未來資本支出及投資計劃才規劃減資，減資後股本縮小、每股盈餘跟淨值可以增加，也有助於提升獲利，對於今年營運展望正向看待。

2025-03-11 18:02
華碩Q4認逾50億呆帳全年仍賺4股本　擬配34元殖利率破5％

華碩Q4認逾50億呆帳全年仍賺4股本　擬配34元殖利率破5％

華碩（2357）今（11）日召開法說，揭露去年第4季本業、業外財務皆出現重大調整。本業因100％認列印度伺服器客戶高達53.51億元延遲應付帳款，業外則是認列6.58億元匯損，導致第4季營業利益季減逾9成，不過全年稅後純益仍高達313.94億元，每股稅後純益（EPS）高達42.3元，賺逾4個股本，董事會通過擬配34元現金。

2025-03-11 18:01
台股遭外資續砍460億元　金融股7檔列居前十位

台股遭外資續砍460億元　金融股7檔列居前十位

外資持續賣超台股！今（11）日賣超台股460.62億元，其中賣超前十檔個股中，老面孔台積電（2330）連11賣，鴻海（2317）連10賣外，有7檔是金融股，永豐金（2890）居外資賣超首位。

2025-03-11 17:33
台積電「愈跌愈買」小資狂抄底　爆逾800萬零股今年最大量

台積電「愈跌愈買」小資狂抄底　爆逾800萬零股今年最大量

權值股台積電（2330）在赴美爭議聲中股價震盪，連2個交易日收盤價未能站在千元之上，今（11）日跌勢擴大反而催出小資族進場搶購，單日零股交易量突破800萬股，為今年以來最大量。

2025-03-11 16:14
資金避風港！一表看懂11檔 A級公司債ETF　殖利率皆逾5%

資金避風港！一表看懂11檔 A級公司債ETF　殖利率皆逾5%

川普關稅戰、烏克蘭負面消息與輝達未來展望不如市場預期，帶動美股近期重挫，市場恐慌情緒攀升，避險買盤湧入債市，此外，美國10年期公債殖利率由先前4.5%回落至4.2%，亦帶動債券價格走揚，又以長天期債券漲幅相對亮眼。根據統計，國內共計11檔A級公司債ETF，目前到期殖利率皆來到5%以上的高水準，吸引力大幅提升，投信法人表示，在全球股市震盪加劇之際，投資組合中納入固定收益資產可望增添防禦的價值，尤以信用品質相對較佳的A級債ETF可望成為資金避風港。

2025-03-11 14:37
川普嚇壞台股！指數殺破年線後收斂　專家示警「短線避戰」

川普嚇壞台股！指數殺破年線後收斂　專家示警「短線避戰」

川普關稅政策不確定性引發市場對於美國經濟陷入衰退擔憂，今（11）日台股跳空開低，一度大跌逾680多點，摜破22231點年線支撐，由於川普對於關稅實施搖擺不定，投資專家建議，在市場尚未完全反映關稅利空之際，短線投資者宜按兵不動，至於長線投資、資金部位大者，不妨利用利空測底之際逢低布局。

2025-03-11 11:34

讀者迴響

熱門新聞

台積電「最怕的大錢坑」曝光！　專家警告：一旦成真快賣

即／美股大怒神「道瓊血洗1100點」　特斯拉跌15%

即／美股血洗！特斯拉「歷史高價腰斬」

普發1萬主計長拋「作業時間3個月」　立委估最快8月拿錢

台積電可能被迫分割！　前研發處長揭最壞下場

日圓急升！飆「0.2281」艱苦價　10萬台幣少換5萬日圓

台股屠殺逾530點　台積電跌30元至968

台積電「愈跌愈買」小資狂抄底　爆逾800萬零股今年最大量

川普嚇壞台股！指數殺破年線後收斂　專家示警「短線避戰」

鼓勵台積電工程師「調到美國」　過來人曝真相：別再騙

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366