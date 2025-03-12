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006208反擊！「降費、分割」 　市場敲碗加料1招

▲▼ 台股開紅盤，暴跌一千多點。（圖／記者湯興漢攝）

▲0050降費、分割對006208造成壓力 。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

元大台灣50（0050）調降整內扣費用加上分割計劃，使得同屬市值型富邦台50（006208）帶來壓力，006208經理人洪珮甄親上火線表示「會正面回應」，但請大家耐心等待；據指出，市場期待除比照0050「降費、分割」外，還有一呼聲「不配息」，不僅可以衝高報酬率還有節稅功能。

富邦投信經理人洪珮甄在YT上指出，「為了廣大投資人的權益，富邦投信一定會做正面回應，不過要等到事情更明確的時候，才會發公告通知。在此之前，請大家一定不要拋棄006208。」

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洪珮甄接著表示，其實投資人也不要被降費一事迷惑，因為真的沒有差多少，因為光是賣出就會有券商的手續費，以及證券的交易稅的成本，總共是0.2425%以外，參考006208過去的績效及006208每年增益的部分，遠超過降
費。

▲▼006208過去的績效及006208每年增益的部分。 （圖／翻攝富邦投信Youtube）

0050在今年農曆年前封關後釋出降低內扣費用，震憾市場，不僅於此近日要進行股東會決議股票分割，分割後股價更易投資人入手，0050此作法反應在定期定額的扣款人數上，根據證交所統計，2月定期定額人數0050明顯大增，超車006208，同樣在受益人數，0050飛快增長。

對於0050降費、分割，006208也被投資人敲碗因應，根據經理人洪珮甄在YT上表示「不要被降費一事迷惑」，市場喊出分割，同樣有利入手價外，也有人期盼不要配息。

專家指出，市值型ETF主要追求的是股價上升帶來的「資本利得」，不配息是很好選擇，有利節稅、複利效果更大，快速累積總報酬。

專家進一步表示，市值型ETF的投資策略，只要持續長期持有、持續買進，在市場長期趨勢向上的情況下，更有機會讓自己的資產更進一步。

關鍵字： ETF0050006208投資市值ETF

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