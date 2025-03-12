台積電救英特爾！路透爆揪輝達等3公司合資　持股不過半

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電（2330）擴大在美投資後，外媒《路透社》進一步爆料，台積電將與輝達（NVIDIA）、博通（Broadcom）、超微（AMD）合資解救英特爾（Intel），不過台積電的持股不會過半。

《路透社》獨家報導，兩位消息稱，台積電也曾提出這項計畫，並且在3月3日台積電董事長魏哲家進入白宮時，就已開始討論此事。

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消息人士稱，此次談判尚處於早期階段，此前美國總統川普的政府要求台積電協助扭轉這家陷入困境的美國工業巨頭的局面，由於談判尚未公開，消息人士不願透露姓名。

台積電持股不超過50%的計畫細節以及向潛在合作夥伴提出的邀請都是首次通報。

消息人士稱，任何最終交易（其價值尚不清楚）都需要川普政府的批准，因為川普政府不希望英特爾或其代工部門完全由外國控股，台積電持股不過半。

三位消息人士稱，有關英特爾晶圓代工部門合資企業的談判仍在繼續，台積電希望與多家晶片設計公司合作。

英特爾、台積電、輝達、AMD 和博通均拒絕置評。白宮和博通尚未回應置評請求。

市場對於台積電出手搭救英特爾看法兩極，英特爾高層、資深工程師都曾向外喊話認為自家18A製程優於台積電2奈米產品，不過在18A良率表現不樂觀下，台積電解救英特爾的消息陸續出籠。另有消息指出，台積電也向高通 （Qualcomm）提出類似的投資提案。