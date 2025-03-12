中菲行去年每股賺6.78元　擬配息5.2元、殖利率6.3％

▲中菲行海運副總林永川、集團總經理邱鈞榮。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

中菲行（5609）公告2024年度財報，全年合併營收為289.47億元，年增31.3%；稅後淨利為9.55億元，年減6.7％；EPS為6.78元。董事會同時通過盈餘分配議案，每股將分配現金股利5.2元，配息率為76.7％，以昨收盤價82.5元計算，現金殖利率達6.3％。中菲行今盤中漲逾1％。

中菲行表示，去年國際運輸物流市場充滿挑戰，俄烏戰爭、紅海危機、伊朗及以色列的衝突，不但影響區域穩定，也造成運價的波動及上揚，對於航空公司及船公司航線的安排及貨物的承載產生巨大的影響，也造成困難，面對這些世局的變動及多變的市場，挑戰倍增、經營風險亦倍增；雖受到運價成本的波動及上揚的影響，公司仍能達到相當的獲利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中菲行指出，展望未來，雖然國際運輸物流市場因為美國關稅政策、俄烏戰爭、紅海危機及中東衝突等因素依然充滿挑戰，然而中菲行建構的實體通路和虛擬數位平台的競爭力將持續發揮功效，以明確的市場定位，透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力，並透過數位轉型、以半自動化創造效益及增加生產力並提昇服務品質，必將持續創造獲利。