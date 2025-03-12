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亞泥連續7年獲利破百億　擬配息2.2元、殖利率5％

▲▼亞泥股東會後記者會 董事長徐旭東 副董事長徐旭平 總經理李坤炎。（圖／記者屠惠剛攝）

▲亞泥董事長徐旭東。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

亞泥（1102）公告2024年度財報，全年合併營收為762.97億元，稅後淨利為128.89億元，年增18％，EPS為3.86元；董事會決議擬配息2.2元，現金殖利率約5％。

亞泥自上市以來已連續63年獲利，不但自1984年起連續40年發放股利，近7年獲利更是連續突破百億元，主要是公司成功發揮多角化經營優勢，預拌混凝土、電力事業表現亮眼，為公司帶來強勁的營收增長；轉投資業務同樣是重要支柱，在市場波動中平衡風險，增強營運的多樣性與靈活性。

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另亞泥2月營收為41.84億元，年增16.2％；累計今年前2月合併營收為100.62億元，年減0.28％，呈現季節性下滑，主要是受到春節假期影響，屬於行業常態波動。

2月台灣市場主要受惠於水泥產品銷量提升，遠龍不銹鋼需求穩健帶動業績上揚；中國市場同樣表現不俗，除了水泥售價上揚外，銷量也較去年同期增加，顯示市場需求回溫，有利整體營運動能增強。

展望未來，亞泥將深化多角化經營及轉投資布局，進一步優化資本配置與風險管理，為股東創造更具長期價值的回報。隨著全球市場日益融合，亞泥也將積極拓展國際市場，致力於成為全球水泥產業的領導者。

關鍵字： 亞泥遠東徐旭東水泥

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