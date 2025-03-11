台積電終須幫英特爾填坑？　軍工晶片需求逼急川普

記者黃楷元、李芸樺／台北報導

美股10日崩跌「血流成河」，台積電也跟著大跌，市場分析還是跟美國總統川普看衰美國經濟有關，因此台積電未來能否脫鉤英特爾又被熱議，國際關係學會科技與國際關係研究委員會召集人烏凌翔分析指出，美國國防工業體系或稱軍工複合體，對先進晶片有迫切需求，「他們非常著急」因為先進武器發展太快了，若本土的英特爾無法順利量產提供，台積電最終仍須協助英特爾。

烏凌翔表示，川普最關注的經濟指標之一為貿易逆差，且最在意的是美國不能被其他國家占便宜。近年來，台灣對美國的貿易順差，已從全球第九升至第六名，僅次於越南、歐盟、中國大陸、加拿大與墨西哥。依照川普的政策邏輯，台灣整體應該是美國關稅施壓的對象，其中，他為何特別關注半導體產業與台積電？

烏凌翔進一步分析，美國對半導體產業的重視並非川普個人研究的結果，而是美國政府內部官僚體系長期關注的議題。拜登政府曾在14017號行政命令中明確指出，半導體是美國最急需發展的關鍵產業之一，並提出相關政策推動供應鏈本土化。然而，真正驅動美國政府強化半導體產業的核心動力，來自於國防工業體系，即所謂的軍工複合體。

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「美國軍方對先進晶片的需求日益迫切。」烏凌翔指出，隨著AI技術進入軍事領域，武器發展趨勢朝向更小型化、更自主、更精準的方向發展，且減少人員直接介入，以降低戰爭中的人員傷亡風險，然而，軍工產業理論上應由美國本土企業供應，因此，由英特爾負責軍用晶片生產，但目前英特爾在先進製程方面仍面臨挑戰，若無法順利量產，美方仍可能要求台積電提供協助。