萬海配息政策令人嘆息　股價跌逾5%

▲萬海航運。（圖／萬海提供）

記者廖婕妤／台北報導

萬海航運（2615）昨公布去年每股賺16.89元，寫歷史第三高成績，決議擬配息3.5元、配發率僅2成不如市場預期，今（12）日股價下跌，盤中最低探至81元，跌幅逾5％。

針對董事會決議擬配息3.5元不如外界預期，萬海說明，主要是因為市場持續充滿各種不確定性，例如美國關稅政策不確定性、俄烏及中東地緣政治與紅海通行仍有風險等因素影響。

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萬海指出，考量公司長期營運及資本支出，為確保公司永續經營，並因應未來景氣變化，提升萬海未來經營競爭能力，本年度預計配發現金股利3.5元，後續將提請股東會決議。

展望今年上半年，市場持續受美國關稅政策不確定性、俄烏及中東地緣政治與紅海通行仍有風險等因素影響；各國貿易政策不確定性，持續影響各國及區域間的進出口狀況。萬海將實時檢視個別市場需求變化來因應調整航線及船舶布局，以優化公司經營成果。

萬海2024全年合併營收為1617.99億元，年增61.44%；稅後淨利為474.09億元，EPS為16.89元，營收及獲利均創史上第3高。今年2月合併營收為106.33億元，月減27.54%、年增19.95%；累計今年前2月合併營收為253.06億元，年增39.68%。