永慶加盟四品牌桃園經管會　公益路跑號召2300人跑起來

▲永慶加盟四品牌桃園經管會號召2300人參加「Rock your Dreams 2024石門路跑」。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

永慶房產集團加盟四品牌桃園區經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）為了敦促同仁養成運動習慣、打造強健體魄，於11月12日舉辦「Rock your Dreams 2024石門路跑」，獲得桃園地區四品牌加盟店的熱血響應，桃園區經管會還邀請多所桃園國中和國小師生們一起參與，活動當天共2,300人參與路跑、為了健康向前奔馳。

「Rock your Dreams 2024石門路跑」沿著風景優美的石門水庫進行，設有3K健康組、5K樂活組、10K挑戰組等三大組別。無論參與哪個組別，完賽同仁即可獲得獎牌、精美毛巾。而參加5K樂活組、10K挑戰組的男子、女子組，前三名同仁除了完賽獎品外，還可加碼獲得競賽獎金1,000元～30,000元。

路跑當天擔任總場控的永慶不動產暨永義房屋桃園區經管會長李佳樺分享：「永慶加盟四品牌長期關注在地學校的體育教育，期許台灣孩子從小養成運動習慣，健康長大、健康去追求自己想要的夢想和生活。所以桃園區從國小、國中到高中的運動校隊，都是我們全力支持的對象，初步統計今年贊助金額已超過200萬元。另一方面，我們也期望透過路跑活動激勵同仁、培養運動習慣，成為小朋友的最佳榜樣，並促進身心均衡發展，才能持續完成自己目標，迎向美好的未來！」

▲楊梅高中學生不僅大秀跆拳道技術，亦有超過10名同學一起參與石門路跑。

▲桃園瑞原國中超過50名學生參與石門路跑，感謝永慶加盟四品牌桃區經管會長期以來支持他們的體育教育。

桃園市立瑞原國中也派出54名學生參與3K健康組路跑！瑞原國中校長徐達海表示，「感謝永慶加盟四品牌桃園區經管會大力支持學校發展體育教育，讓學生們有良好的設備進行訓練，成為他們獲取優秀成績的強大後援！而11月12日的石門路跑，也讓參加的54名學生開心體驗了跟兩三千人一起路跑的運動樂趣，同學們都玩得很開心。最後還要感謝四品牌提供學校導護背心、拒馬和旗幟，守護學生和導護志工上下學的交通安全。」

有巢氏房屋桃園區經管會會長危挺山說道：「不只是支持學校運動校隊，學校如有舉行運動會，我們也會免費贊助活動帳篷，讓學校可以把租用經費移轉到更需要的項目上，也協助學生盡全力在運動競賽為班級爭取榮譽。近年來，永慶加盟四品牌更積極深入校園，提供學校導護用品，共同守護學生和導護志工的行走安全。」

另一方面為了號召更多同仁參與，台慶不動產桃園區經管會會長許瑛哲笑說，我們也鼓勵同仁拍下彼此跑步時的各種美照，上傳到桃園區經管會的粉絲專頁，得到最多讚的貼文，將獲得1000元獎金，目前已累積超過350張照片。