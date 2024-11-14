ASML預期2030年營收有望達600億歐元　毛利率飆上60%

▲ASML。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

全球半導體微影技術大廠ASML於今日舉辦的 2024 投資人會議中，提出公司長期策略及全球市場和技術趨勢，預估 2030 年年營收約為 440 億至 600 億歐元之間，毛利率約為 56% 至 60%。



ASML 總裁暨執行長 Christophe Fouquet 表示 : 「我們預期我們有能力將 EUV 技術延伸到下一個十年，並擴展我們多功能的全方位微影產品組合，使 ASML 能夠充分貢獻和掌握 AI 人工智慧所帶來的機會，讓 ASML 能夠實現顯著的營收和獲利成長。」



除了幾個重要終端市場的成長潛力之外，ASML 認為 AI 帶來的發展可望成為驅動整體社會生產力與創新的主要動力，並為半導體產業創造顯著商機。這些發展預計將有助於推動全球半導體銷售於 2030 年超過 1 兆美元，同時也意味 2025 年至 2030 年期間半導體市場將達到 9% 的年增長率。



此外，ASML 預期從現在到 2030 年前，客戶有機會增加製程中的 EUV 曝光層。ASML 持續提升 EUV 技術的成本效益，將有助客戶在高階邏輯及記憶體晶片製程中，藉由使用 EUV 0.33 NA 和 EUV 0.55 NA 達到從多重曝光層進一步改變成單次曝光。因此，ASML 預期 2025 年至 2030 年間高階邏輯和記憶體晶片中 EUV 微影技術的支出複合年增長率將可達到兩位數成長。



ASML 執行副總裁暨財務長 Roger Dassen 表示：「半導體終端市場的預期成長，以及未來技術節點對微影製程支出的增加，讓我們對產品與服務的需求充滿信心。根據我們對不同市場和技術情境的評估，我們預期到 2030 年 ASML 年營收約為 440 億歐元至 600 億歐元，毛利率約為 56% 至 60%。我們確認我們的資本配置策略，並將持續透過增加股利和股票回購，將盈餘回饋給股東。」