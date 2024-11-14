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川普重返白宮　鴻海董座首談威州投資「美國展望還是很正面」

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普重返白宮。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

鴻海（2317）今（14）日舉行第3季法說，外界關心在美國總統大選後，鴻海全球布局如何因應？鴻海董事長劉揚偉首度回應，作為一家跨國企業，集團關心的不是選舉本身，而是投資政策、環境及商業機會等因素。不過他強調，「鴻海在美國的展望還是很正面的。」

劉揚偉強調，鴻海在美國投入營運以來，已經跨越超過十一屆的歷任總統，集團在美國的布局奠基在集團宗旨，「長期、穩定、發展、科技、國際」之下，深耕將近四十年，設置將近50座廠區，雇用了超過5,000名的美國員工，創造出每年256億美元的營收，能有這樣的成果，都是每一位鴻海美國同仁努力貢獻的結果。

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至於威州的投資案，劉揚偉指出，過去3年多期間，鴻海在威州投資規模已達10億美元，所雇用的美國同仁至少成長42%。威州的營收較去年同期，成長了140%！今年以來，鴻海更是當地拉辛郡最大的納稅者。

劉揚偉表示，因為鴻海的耕耘，「我們看到了更多的企業來到當地投資，一起貢獻威州的經濟與就業。」

長期來看，鴻海受惠於全球化的布局、和新事業的發展商機，集團威州、德州廠區在AI以及伺服器領域都有一定的受益；俄州的電動車廠也將持續導入新的客戶。劉揚偉指出，鴻海幾個月前也宣布在美國新增投資，所以「鴻海在美國的展望還是很正面的。」

鴻海自結第3季營收1.85兆，年增20%，毛利達到1,147億，年增12％、營業利益548億，年增19％、淨利（歸屬母公司業主）為493億，年增14％；也分別較第二季成長20%、15%、23％、41％。單季EPS達3.55元，較去年同期3.11元、增加0.44元，較第二季則增加1.02元。包括營收、毛利、營業利益、淨利、EPS等5項成績都創下當季新高紀錄。

展望第4季的營運表現，鴻海指出，除了傳統旺季的消費智能產品依然表現亮眼，可望呈現強勁的季對季成長；雲端網路產品方面，AI伺服器需求強勁，今年累計前三季AI伺服器營收較去年同期年增超過兩倍，通用伺服器營收成長也超過二成，跟去年同期相比，將迎來強勁成長的表現。
 

關鍵字： 鴻海美國投資營收成長AI伺服器威州投資

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