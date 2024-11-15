響應氣候金融　2040年前聯邦銀全面撤出煤炭暨非傳統油氣產業

▲聯邦銀行總行外觀。（圖／翻攝Google街景地圖）

記者巫彩蓮／台北報導

為了響應COP29，並協助企業加速綠色轉型，聯邦銀行本週召開董事會，通過「永續授信暨投資政策」與「普惠金融聲明」，未來將優先投資於綠色產業與包容性成長，同時減少對高污染產業的授信支持，並引導客戶積極進行永續轉型，預計在2040年前全面撤出煤炭及非傳統油氣產業，推動低碳與公平的社會發展。

藉由通過「永續授信暨投資政策」，聯邦銀進一步強化對綠色轉型的支持，並承諾將擴大「永續連結授信貸款」與「綠色授信貸款」的授信規模；未來，銀行資金將優先流向綠色產業、循環經濟和綠能領域，並為具有綠色轉型計畫的企業提供相應融資協助與優惠條件，幫助企業加速脫碳，實現低碳經濟的基礎建設。同時，聯邦銀行自即日起停止新承作煤炭相關案件，並分階段對煤炭及非傳統油氣相關產業進行撤資，預計在2040年前全面撤出，確保資金流向更具環境友善性的產業。

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此外，聯邦銀行也積極響應「聯合國普惠金融」倡議，提出「普惠金融聲明」七大承諾，將為微型企業、弱勢族群及高齡者等特定群體提供創新金融服務，進一步改善其金融可及性，銀行將依據這些群體的需求，打造友善的金融服務環境，並提供金融教育與諮詢服務，協助弱勢族群提升財務素養、增強財務健康。