美國出口櫃量僅進口三成　川普加關稅時點估明農曆年

▲美國出口櫃量僅進口櫃量三成。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

全球託運人論壇主任詹姆斯·胡克姆(James Hookham)認為，明年1月20日美國總統川普上任後，中國農曆新年可能是川普實施新關稅的最早日期。航運資訊公司Linerlytica指出，川普在上一任總統任期內，於2018年首次推出的高關稅政策的關稅未能減少貨櫃貿易逆差，2018年以來，美國出口櫃量徘徊在每月75萬箱(20呎櫃)，進口櫃量則從大約200萬箱增加到近250萬箱，出口櫃僅有進口櫃三成左右。

國內海運業者指出，美國出口最大宗的穀物，主要是以散裝船運送，因此不能光從貨櫃數量來看該國出口貨貨量，如果美國對他國採取高關稅，他國也會對美國貨品，包括穀物在內採取高關稅，進而引發貿易戰，當然也已可能透過談判，增加對美採購來化解高關稅問題。

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美國貿易即將受到關稅問題影響，但具體影響多大仍是未知數，一般認為，總統權力交接後，關稅將迅速上漲，Xeneta首席分析師桑德(Peter Sand)在選舉當天警告稱，川普獲勝將對貿易構成最大威脅，因為他將對來自歐洲和亞洲的進口商品徵收高關稅，其中對中國商品的進口關稅特別高。

Linerlytica指出，2024年，美國滿載貨櫃進口總量是滿載出口數量的2.4倍，而2018年是1.8 倍。 同期，月平均進口量增長了 18%，而出口量下降了10%，美國重新置放的空貨櫃數量增加了39%。

明年與7年前的不同之處是，加高關稅範圍不再集中在中國，川普選前提出的主張要擴大加高關稅的地理範圍。桑德表示，對美國進口商品徵收的關稅必然會通過對美國商品徵收互惠關稅來滿足，因此貿易戰將會隨之而來。

另一種觀點認為，川普的主張被用來在時機成熟時利用他的討價還價地位。胡克姆指出，金融市場在大選前猜測北京將推出一項重大刺激計劃，以提振疲軟的經濟增長。由於北京公告的延遲，賀錦麗民調領先優勢被削弱，大選後不久宣佈的刺激計劃，規模遠小於預期。

胡克姆指出，人民幣貶值被視為促進出口的一種方法，這可能是一項臨時措施，將在短期內提振中國經濟，或許會持續到1月29日農曆新年之前。

未來幾周市場情況將會逐漸明朗化，如果託運人認為關稅可能上升到意味著“其貨物的生存能力受到影響”，預計太平洋東海岸和西海岸的需求將會激增，儘管一月份美國東海岸罷工威脅仍然存在。

中菲行在發布營收的訊息中，引用德魯里(Drewry)的數據指出，從10月底到11月，即第 43至47周，已宣佈692條航線中，約有70條空白航線，明顯高於第30-34周的691趟航班的46趟停航。

中菲行海運副總裁傅省三接受國際媒體訪問時表示，「我們預計，隨著耶誕節和新年的臨近，無論是長途還是亞洲內部的海運價格都將出現大幅波動，在高點和低點之間大幅波動。」

7月份全球採購經理人指數(PMI)跌破50，意味著產出萎縮，並持續下滑至9月份。 美國的 PMI低於全球平均水準47.3，而全球平均水準為 48.8。

儘管如此，中菲行報告指出，全美全國零售聯合會繼續預測，2024財年的零售額(不包括汽車、汽油和餐館)將比2023年增長2.5%至 3.5%。 這將帶來總銷售額至約2490萬箱，僅略低於疫情期間，2021年2580萬箱和2022年2550萬箱的高峰數量。