川普交易叫醒「比特幣鯨魚」！　2000枚抱14年海賺57億

▲比特幣示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

川普即將重新接任美國總統大位，帶動「川普交易」熱潮，幣圈消息指出，一名沉睡超過14年的「比特幣鯨魚（加密貨幣投資人）」帳戶突然「醒過來」，在交易平台轉移2000枚比特幣，由於該交易原始投資成本僅約134美元（約台幣4355元），11月初以總金額1.76億美元（約台幣57.2億）的價格賣出，相當於抱緊14年海賺逾57億。

幣安交易所論壇區、CHAN Cather等虛幣情報交換重地皆指出，區塊鏈數據監測平台Onchain Lens在15日監測時發現，有一個沉寂14年的比特幣帳戶甦醒，該帳戶在2010年時，以0.067美元購入了2000枚比特幣，價值約為134美元。

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相關平台指出，14年沒動的礦工「比特幣鯨魚」在這項商品衝破9萬美元大關時，錢包終於有所動作，將存在比特幣交易所的比特幣，全數轉移至美國加密貨幣交易所Coinbase，隨後再轉到50個不同的錢包，估計其目的是為了出售。若以當天的價格來推算，該批比特幣的價值總值約1.76億美元。

台北時間18日上午8點54分，Coin Desk對比特幣報價來到89876.99美元，小跌1.67%，過去24小時最高來到91427.88美元。

