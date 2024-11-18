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手提袋裝115萬元下車沒帶走　好心運匠直送高鐵櫃台等失主

▲李先生特地將自製錦旗寄送至55688，范姜大哥(圖右)收到後直呼暖心，左為55688集團執行長林念臻）。（圖／大車隊提供）

▲李先生特地將自製錦旗寄送至55688，范姜大哥（圖右）收到後直呼暖心，左為55688集團執行長林念臻。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

日前，桃園市民李先生在搭乘55688台灣大車隊(2640)計程車前往桃園高鐵站時，不慎遺失了一個裝有115萬元鉅款的手提袋，幸運的是，這筆鉅款最終完璧歸趙，對於拾金不昧的司機范姜大哥，李先生自製的感謝狀、錦旗，連同車隊提供的5,000元獎金贈與范姜大哥，感謝他以積極進取的態度、提供乘客美好的搭乘體驗。

事情發生在9月27日的午後，李先生搭乘55688台灣大車隊范姜大哥的車子前往桃園高鐵站。李先生因急於趕上高鐵車班，一不注意把裝有115萬元的手提袋遺忘在計程車上。在高鐵站內梳洗過後才驚覺鉅款不在身邊，心急如焚的他立刻三步併作兩步，奔向高鐵服務台尋求協助。

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就在李先生焦急趕往服務台時，遠遠地看見范姜大哥已經在服務台前等待。原來，范姜大哥在發現手提袋後，第一時間便將遺失物送到桃園高鐵櫃台，並在那裡等待失主的出現。在高鐵站務員和警察的協助下，李先生順利完成了遺失物尋獲程序，並且范姜大哥在過程中並未提出任何補償要求，這讓李先生深感佩服和感動。

事件結束後，李先生為了表達謝意，特意包下范姜大哥的車搭乘到台北。一路上兩人進行了愉快的交談。范姜大哥提到，當他撿到這筆鉅款時，心裡非常緊張，但他想到失主一定更加焦急，第一時間把車停到高鐵停車場，馬上將錢送到高鐵服務台。范姜大哥說：「這個錢本來就不是我的，我只是做了應該做的事。」

李先生回到家後，將這件事告訴了母親，母親聽後也深受感動，認為應該要感謝范姜大哥的拾金不昧之舉。於是李先生決定撰寫感謝函寄給55688，此次事件才得以曝光。李先生還表示，出門乘車他總是選擇55688，因為55688的APP非常好用，連便利商店都可以叫車，十分方便。

55688集團執行長林念臻表示，計程車司機以默默奉獻的方式守護著乘客的安全、方便民眾的出行。司機們日復一日穿梭在城市的大街小巷，無論白天黑夜，總是隨時待命提供接送服務，是大眾運輸體系中不可或缺的一環。在李先生的案例中，范姜大哥用誠實和信任，展現了計程車司機無形的善心。

55688希望藉由行動，讓更多人看見計程車司機的奉獻和用心，計程車司機不僅是都市運輸的守護者，更是傳播愛心的使者，默默維繫台灣每個角落的溫暖與信賴。

關鍵字： 拾得115萬元完璧歸趙55688集團發獎金

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