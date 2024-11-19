元大金市值超車玉山金　謝金河拋關鍵數字喊「會持續領先」

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所今（19）日公告，元大金（2885）以市值4381.16億元在上市公司中排名第16名，正式超車玉山金（2885），財信傳媒董事長謝金河以「元大超車玉山，金融業又有新變化！」為題，從兩家公司獲利業績進行比對，發現元大金前3季淨利、前10月淨利、每股稅後純益（EPS）等多項數據都超車玉山金，謝金河直言：「看起來元大金會持續領先對手」。

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▲元大金市值超車玉山金。（圖／翻攝證交所公告）

以下是謝金河臉書全文：

元大超車玉山，金融業又有新變化！

川普勝選，他選前表示要對金融業過度嚴格的監管鬆綁，在川普勝選後，美國金融股推升道瓊工業指數大漲，所有的銀行都創下2008年金融海嘯以來的高價。JP Morgan及Visa市值都超過6000億美元。

亞洲受到影響最大的是新加坡因為銀行股大漲，也帶動新加坡股市走高。台灣的金融股前三季都交出漂亮成績單，富邦金大賺1211.9億元，是僅次於台積電，全台獲利第二名的公司。而國泰金的1028.17億元，也略次於鴻海的1063.79億元，居第四位。

從市值排名來看，富邦金第四，國泰金第七，中信金以7230億元排第九。國內前10大市值公司，金控業搶到3家。再往下，兆豐第11，今天出現一個大變化是元大金超過玉山金，市值元大16，玉山17，而以前排在前四的台塑石化掉到18，這是一個非常難以想像的新變化。

從獲利來看，元大金前三季淨利270.95億元，玉山金208.76億元。前10月，元大淨利303.36億元，玉山金223.94億元，元大EPS2.34元，玉山金1.4元，看起來元大金會持續領先對手。

昔日的官股銀行，除了兆豐金仍排在前頭，三商銀的金控，合庫都在後面，看起來民營金控的????活仍略勝一籌！