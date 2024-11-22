「月月配」降息潮來襲！配息最高腰斬8成 5檔ETF全解析



▲月月配降息潮！5檔ETF全解析（圖／不管啦！給我錢）

記者林夏竹／綜合報導

近期台股ETF市場掀起一波「月月配」的熱潮，不僅新發行的ETF採用月配息機制，甚至連部分老牌ETF也開始轉型跟進。然而，多檔月配息ETF卻接連調降配息金額。Podcast節目《不管啦！給我錢》在最新一期節目中，針對降息現象進行深入討論，並為投資者整理了所有降息月月配ETF的懶人包。

13檔月月配ETF

目前台股ETF市場已有13檔採用月配息機制，包括9檔既有商品和4檔新加入的ETF：

1. 00929復華台灣科技優息

2. 00934中信成長高股息

3. 00936台新永續高息中小

4. 00939統一台灣高息動能

5. 00940元大台灣價值高息

6. 00943兆豐電子高息等權

7. 00944野村趨勢動能高息

8. 00946群益科技高息成長

9. 00952凱基台灣AI50

10. 00961 FT臺灣永續高息

11. 00962台新AI優息動能

12. 00730富邦臺灣優質高息

13. 00900富邦特選高股息30

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其中富邦臺灣優質高息（00730）與富邦特選高股息30（00900）將於11月底轉型為月配息ETF，台新AI優息動能（00962）則預計12月6日掛牌上市。且所有上述所有月配息ETF均採用收益平準金機制，避免投資人擔心配息被稀釋。

多檔月月配配息變低

近期多檔月配息ETF頻頻調降配息金額：

．00929復華台灣科技優息：

配息金額從今年4-6月的0.20元，11月降至0.11元，半年內降幅近五成。即便如此，年化殖利率仍維持7%以上。

．00934中信成長高股息：

7月首次除息高達0.33元，但11月降至0.115元，降幅超過六成，雖然年化殖利率從19%多降至7%，但表現仍略勝於00929。

．00936台新永續高息中小：

4月首配0.11元，11月僅剩0.05元，降幅高達八成，年化殖利率低於4%。其成績受到台股大漲集中於大型股的影響，以中小型股為主的00936表現較弱。

．00940元大台灣價值高息：

7月起每月配息0.05元，11月降至0.04元。由於股價表現不如預期，股東人數也出現下滑。

．00946群益科技高息成長：

8月首次配息0.067元，隨後降至0.054元，年化配息率仍接近7%。然而，自上市以來股價持續低於發行價，績效不理想。

降息原因

主持人強尼指出，高股息ETF調降配息金額的主要原因在於，這類ETF的配息來源相當仰賴資本利得，而非純股息收入。過去幾年受惠於台股上漲，特別是AI概念股的帶動，讓ETF有較充裕的資金可供配息。但隨著今年市場動能趨緩，若單靠股息收入，殖利率僅約4-5%，難以維持高配息水準。

目前，台股市場仍有三大季配息ETF穩坐人氣排行榜，包括：

．00878 國泰永續高股息

．0056 元大高股息

．00919 群益台灣精選高息

這三檔ETF的股東人數均突破百萬戶，顯示季配息機制仍有穩定支持者。

對於高股息ETF的降息趨勢，強尼建議投資人應著眼於ETF整體績效，而非過度聚焦於配息金額的高低。在台股基期相對高的當下，採取更長期的投資策略、適度調整殖利率期待，是應對市場變化的關鍵。

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