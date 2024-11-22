ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

「月月配」降息潮來襲！配息最高腰斬8成 5檔ETF全解析

▲月月配降息潮！5檔ETF全解析（圖／不管啦！給我錢）
▲月月配降息潮！5檔ETF全解析（圖／不管啦！給我錢）

記者林夏竹／綜合報導

近期台股ETF市場掀起一波「月月配」的熱潮，不僅新發行的ETF採用月配息機制，甚至連部分老牌ETF也開始轉型跟進。然而，多檔月配息ETF卻接連調降配息金額。Podcast節目《不管啦！給我錢》在最新一期節目中，針對降息現象進行深入討論，並為投資者整理了所有降息月月配ETF的懶人包。

13檔月月配ETF
目前台股ETF市場已有13檔採用月配息機制，包括9檔既有商品和4檔新加入的ETF：

1. 00929復華台灣科技優息
2. 00934中信成長高股息
3. 00936台新永續高息中小
4. 00939統一台灣高息動能
5. 00940元大台灣價值高息
6. 00943兆豐電子高息等權
7. 00944野村趨勢動能高息
8. 00946群益科技高息成長
9. 00952凱基台灣AI50
10. 00961 FT臺灣永續高息
11. 00962台新AI優息動能
12. 00730富邦臺灣優質高息
13. 00900富邦特選高股息30

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中富邦臺灣優質高息（00730）與富邦特選高股息30（00900）將於11月底轉型為月配息ETF，台新AI優息動能（00962）則預計12月6日掛牌上市。且所有上述所有月配息ETF均採用收益平準金機制，避免投資人擔心配息被稀釋。

多檔月月配配息變低
近期多檔月配息ETF頻頻調降配息金額：

．00929復華台灣科技優息：
配息金額從今年4-6月的0.20元，11月降至0.11元，半年內降幅近五成。即便如此，年化殖利率仍維持7%以上。

．00934中信成長高股息：
7月首次除息高達0.33元，但11月降至0.115元，降幅超過六成，雖然年化殖利率從19%多降至7%，但表現仍略勝於00929。

．00936台新永續高息中小：
4月首配0.11元，11月僅剩0.05元，降幅高達八成，年化殖利率低於4%。其成績受到台股大漲集中於大型股的影響，以中小型股為主的00936表現較弱。

．00940元大台灣價值高息：
7月起每月配息0.05元，11月降至0.04元。由於股價表現不如預期，股東人數也出現下滑。

．00946群益科技高息成長：
8月首次配息0.067元，隨後降至0.054元，年化配息率仍接近7%。然而，自上市以來股價持續低於發行價，績效不理想。

降息原因
主持人強尼指出，高股息ETF調降配息金額的主要原因在於，這類ETF的配息來源相當仰賴資本利得，而非純股息收入。過去幾年受惠於台股上漲，特別是AI概念股的帶動，讓ETF有較充裕的資金可供配息。但隨著今年市場動能趨緩，若單靠股息收入，殖利率僅約4-5%，難以維持高配息水準。

目前，台股市場仍有三大季配息ETF穩坐人氣排行榜，包括：
．00878 國泰永續高股息
．0056 元大高股息
．00919 群益台灣精選高息
這三檔ETF的股東人數均突破百萬戶，顯示季配息機制仍有穩定支持者。
對於高股息ETF的降息趨勢，強尼建議投資人應著眼於ETF整體績效，而非過度聚焦於配息金額的高低。在台股基期相對高的當下，採取更長期的投資策略、適度調整殖利率期待，是應對市場變化的關鍵。

想了解更多的財經大小事與投資小秘訣，每周四請準時鎖定《不管啦！給我錢》

關鍵字： 台股高股息ETF月配息降息資本利得

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

證交所：上市6檔明起暫停融資融券交易　5家恢復

證交所：上市6檔明起暫停融資融券交易　5家恢復

證交所今（21）日公告6檔上市公司淨值低於票面，明（22）起暫停融資融券，另有5檔上市公司因每股淨值已回復至票面以上，恢復融資融券。

2024-11-21 16:12
華航明年復飛關島、奧克蘭　看票價仍能維持高檔

華航明年復飛關島、奧克蘭　看票價仍能維持高檔

華航（2610）今日舉行法說會，經營團隊指出，明年客機新航點將復飛關島、紐西蘭北島的奧克蘭，貨機則會在明年2月開啟加拿大多倫多包機；針對票價，預期明年票價仍能維持相對高檔，但會有一點下滑。

2024-11-21 16:11
抽中拼賺逾8萬！LINE Pay上市申購下周起跑　一張要50.8萬

抽中拼賺逾8萬！LINE Pay上市申購下周起跑　一張要50.8萬

第三方支付業者LINE Pay（連加網路商業股份有限公司、股票代碼7722）配合上市前公開承銷，公告將於下周一（25日）起展開3天申購期，每股申購價格高達508元，也就是參與抽籤一張要價50.8萬元，此次公開承銷張數1748張，每戶申購1張，11月29日抽籤，新股定12月5日掛牌。

2024-11-21 15:43
快訊／5張7-8月千萬發票沒人領　嘉義停車100元中大獎

快訊／5張7-8月千萬發票沒人領　嘉義停車100元中大獎

今年9-10月統一發票即將在下周一（25日）開獎，不過財政部統計7-8月統一發票兌領情況發現，還有5張千萬元特別獎沒有人來領，有人在嘉義嘟嘟房花100元停車就幸運中大獎。若加上4張200萬元特獎與4張100萬元雲端發票獎待領，共13名幸運兒還沒現身，財政部呼籲明年1月6日前要領走，以免和財神爺擦身而過。

2024-11-21 10:30
下市可能性再增！　美超微收那斯達克發函「未遵守上市規則」

下市可能性再增！　美超微收那斯達克發函「未遵守上市規則」

根據外媒報導，對於看好美超微的多頭來說，現在的局面是一個毀滅性的發展，美超微要求額外時間提交必要財務報表的請求已被拒絕，可能導致美超微從交易所下市。根據最新消息，美超微電腦已經收到了納斯達克交易所的一封正式信函，信中稱該公司「不符合納斯達克上市規則5250(C)(1) 」。

2024-11-21 11:17
你有領到？　人力銀行：千萬勞工今年平均年薪80.2萬元

你有領到？　人力銀行：千萬勞工今年平均年薪80.2萬元

你有領到嗎？104人力銀行公布《2024-2025台灣地區薪資福利調查報告》，今年千萬勞工平均年薪為80.2萬元，其中以半導體業103.5萬元最多，若以職務來看，則以類比IC設計工程師平均年薪176.2萬元最高。

2024-11-21 11:06
輝達發財報股價跌！陸行之：投資人被餵毒　憂台積電拖下水

輝達發財報股價跌！陸行之：投資人被餵毒　憂台積電拖下水

在NVIDIA發布財報後，知名半導體分析師陸行之發文表示，NVIDIA盤後小跌，盤後表現比上季度好，不過分析師胃口越來越大，公司越來越難為了，他也憂心半導體業整體何時會和AI熱潮脫鉤，脫鉤後是否會拖台積電下水。

2024-11-21 10:01
年終獎金掀牌！企業預期1.12個月　金融業1.88個月13連霸

年終獎金掀牌！企業預期1.12個月　金融業1.88個月13連霸

2024年接近尾聲，大多數員工都相當關心今年可以領到多少年終獎金，根據104人力銀行調查，有99.5％企業預期會發年終，平均發放1.12個月，與去年相比約略增1.2天薪資；其中，以金融業1.88個月居冠、住宿餐飲業0.69個月最低。

2024-11-21 10:35
華航65周年交出亮麗成績單　董座謝世謙：明年展望「樂觀」

華航65周年交出亮麗成績單　董座謝世謙：明年展望「樂觀」

華航（2610）今日舉行法說會，董事長謝世謙表示，今年前3季獲利達103.7億元，剛好在公司65周年慶，交出一張漂亮的成績單，65年周年慶是個轉捩點，以往談到展望都是說「審慎樂觀」，但對於明年市場預估，謝世謙直接說是「樂觀」。

2024-11-21 15:03
新青安10月受理、撥貸雙雙跌破5千戶　4行庫放款低於300件

新青安10月受理、撥貸雙雙跌破5千戶　4行庫放款低於300件

財政部國庫署今（21）日公告10月底新版青年安心成家放款情形，在抑制房市的策略下，出現受理、撥貸各僅達4599戶與4682戶，雙雙跌破5千戶，其中兆豐銀、彰銀、一銀、華銀等4家銀行不論受理或撥貸皆不到300戶，行庫審慎「挑案」，假性需求也因此退散。

2024-11-21 13:40

讀者迴響

熱門新聞

美麗新廣場淡海館突停業　房東宏泰人壽喊話「希望續租」

即／美股三大指數開盤均漲　輝達股價創新高

張忠謀揭「台積電接班」內幕　魏哲家1決定獲他讚賞

「高雄版信義計畫區」買氣砍半　在地：終於不用再搶

比特幣逼近10萬美元大關　「幣圈頭號敵人」將離職

配息最高腰斬8成 5檔ETF全解析

國發基金：112年收入330億元　台積電貢獻將近60%

謝宜容3聲明：身故事件與本人領導無關

謝宜容超硬身家曝！一路高升被封「公關高手」

5大高薪產業竟出現「這傳產」！平均年薪近百萬

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

球迷應援台灣尚勇超大聲　感動！把東京巨蛋變主場

【台灣尚勇響徹國際】把東京巨蛋喊成主場的 #台灣人

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366