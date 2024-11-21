輝達發財報股價跌！陸行之：投資人被餵毒　憂台積電拖下水

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

在NVIDIA發布財報後，知名半導體分析師陸行之發文表示，NVIDIA盤後小跌，盤後表現比上季度好，不過分析師胃口越來越大，公司越來越難為了，他也憂心半導體業整體何時會和AI熱潮脫鉤，脫鉤後是否會拖台積電下水。

陸行之表示，NVIDIA公布三季度營收季增17%，年增94%，明顯高於之前的6-10%季增指引及分析師預期的11%季增，及年增83%；NVIDIA公布四季度營收指引季增5-9%，年增70%達375億美元+/-2%，1%高於彭博社分析師預期的季增6%，年增68%達371億美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

NVIDIA公布三季度EPS為0.78美元，高於彭博社分析師預期的0.72，根據各項指引來測算，四季度EPS為0.76-0.78美元，跟彭博社分析師預期的0.8美元差距不大；NVIDIA公布三季度庫存月數為2.57，季減4%，年減15%，表示客戶需求還算穩定，公司也說在2025年的未來幾個季度，新產品 Blackwell 還是短缺。

NVIDIA三季度數據中心營收季增17%，跟整體公司的季增相同，數據中心營收占比約88%，與前兩個季度差距不大。

陸行之表示，感覺分析師/投資人好像被餵毒，對AI晶片投資癮越來越大，預期越來越高，沒有個10ppts beat就不夠興奮，公司越來越難為了；其次就是AMD三季度數據中心營收為35.5億美元，季增25%，優於base已經超大的NVIDIA的17% (307億美元)，還有四季度總營收季增指引也優於NVIDIA。

陸行之表示，雖然數據中心營收份額不是一個數量級別的；老實說，NVIDIA/整體AI晶片訂單應該還不到台積電營收的15%/20%，謝謝NVIDIA這兩年的貢獻，但看台積電還是要看整體半導體產業的需求變化，不知兩者何時才會脫鉤，有擔心以後AI熱潮過了之後，也把台積電拖下水。