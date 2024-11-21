勞發署北分署又傳霸凌　勞動部：勞檢結果由新北勞檢處說明

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

勞動部勞發署北分署1名39歲吳姓員工疑似不堪職場霸凌輕生，各界矛頭紛紛指向分署長謝宜容，但她的道歉聲明再次引發眾怒，事件尚未平息，又傳出北分署霸凌狀況再加一，對此，勞動部表示，因需查證相關資料及詢問相關人員，刻正辦理中，勞檢結果會由新北市勞動檢查處適時對外說明。

謝宜容疑似霸凌案尚未落幕，又傳出新北市勞檢處再次接獲檢舉，一名北分署暫僱人員聲稱受到霸凌，新北勞檢處將前往勞發署北分署進行勞檢。

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新北市勞檢處說明，勞工局前於11／18接獲檢舉，今日前往北分署瞭解兩部分的實施情形，第一是有關「執行職務遭受不法侵害的預防措施」，是否有依規定建構行為規範、辦理危害預防訓練等措施，如有違反，將依《職安法》要求限期改善。

第二部分是檢視出勤記錄，瞭解適用勞基法同仁的工時及加班情形，是否依照相關規定辦理。待初步檢查結果出來後，會再發佈訊息。

針對本案，勞動部表示，新北市政府勞檢處已於今（21）日上午會同職安署，對位於新北市新莊區的勞動力發展署北分署進行勞檢，查察有關職場不法侵害預防及勞動條件（工時、工資、出勤紀錄等）是否符合職業安全衛生法及勞動基準法之規定。

勞動部指出，因需查證相關資料及詢問相關人員，刻正辦理中，勞檢結果會由新北市勞動檢查處適時對外說明。