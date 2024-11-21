5大高薪產業竟出現「這傳產」！平均年薪近百萬　贏過電子成大黑馬

▲科技業仍為台灣高薪族群，而服務業薪水太低恐加劇缺工危機。（圖／CTWANT資料照）

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即將進入年終，各界關注明年「薪情」如何，104人力銀行21日最新報告提到，儘管景氣走出谷底，但並非產業全面繁榮，所以高薪產業仍集中在AI熱潮的科技業，今年平均年薪80.2萬元，半導體業則為103.5萬元，奪下薪資8連霸，接下來是電信及通訊業95.1萬，鞋類紡織品製造業94.6萬元排第三，在近年全球市佔表現亮眼，成為一大黑馬。

104人力銀行的《2024企業年終及2025薪酬趨勢大調查》，顯示在2025年，高達49.9%企業預期會調薪3.2%，平均每月加薪1491元，儘管金額不是很多，但在整體缺工的大環境，願意調薪比例創10年新高。

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明年預期調薪幅度前三名的產業，分別為顧問會計法律業4.1%、電信通訊製造業3.8%和半導體業3.7%。不過報告也提到，很多企業不清楚自家公司的薪資水準在市場上到底排名如何，所以有時漲了薪水，也沒辦法挽留人才。

而今年的成績，最高薪的「工程」職務前三名，類比IC設計工程師176.2萬第一，數位IC設計157萬第二，IC佈局118.3萬第三。

「非工程」領域的第一名是不動產經紀人152.1萬，再來是專利師110.3萬、汽車銷售人員與通路開發員104萬。

年終獎金部分，今年有99.5%企業預期有年終，平均發放1.12個月，比2023年略增1.2天的薪資。前三名為金融業1.88個月，是13連霸，電腦及消費性電子製造業1.5個月、光電及光學製造業1.37個月。住宿餐飲業則最低，僅0.69個月。

據104人資學院《2024-2025台灣地區薪資福利調查報告》顯示，2024年平均年薪80.2萬，半導體103.5萬最多，5大高薪產業中大多是科技業，像是半導體（年薪103.5萬元）、電信及通訊業（年薪95.1萬元）、電子零組件業（年薪87.3萬元）、軟體網路業（年薪87.3萬元），但卻出現「鞋類紡織品製造業」（年薪94.6萬元），報告提到，主要是因這些產業近期布局海外，外派機會多，所以墊高了從業人員薪資。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄表示，台灣在整體薪資市場上也慢慢朝向M型化，所以像是餐飲服務業、批發零售業等，在薪資競爭力上至少要維持一定的市場行情，如果差距太大，現在的新鮮人可能就不願意加入，主管的領導風格和互動也是他們找工作時關注的重點。

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