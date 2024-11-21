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友達成立「AMS友達智慧移動」新公司　納入智慧移動事業群及BHTC

▲▼面板大廠友達。（圖／記者高兆麟攝）

▲面板大廠友達。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

友達光電（2409）今日董事會決議通過，將原智慧移動事業群及BHTC納入友達新設之100%持股子公司「友達智慧移動股份有限公司」（AUO Mobility Solution Corporation, AMS）旗下，專注於智慧移動產業的需求，提升友達移動事業單位的運作效率。藉由事業群公司化的架構，加速跨國管理與系統整合，並持續推動車用業務擴展與研發創新，發展成為完整的智慧移動解決方案供應商，以穩健步伐搶占市場先機，提高集團及公司整體營運績效及市場競爭力。

友達表示，公司深耕車載顯示器領域多年，加乘購併BHTC，於產品組合、客戶布局、生產聚落三大面向達到綜效的確切實現。藉由整合的管理體系來提高整個企業的效率和可擴展性，透過營運策略轉型，進而提升股東價值的極大化。董事會通過讓智慧移動事業群以新公司專注運作，突顯經營績效，以達成一條龍式的整合效益，加速擴大客戶基礎、深化供應鏈合作的良性發展趨勢，促進研發製造的整合效率，進一步實現營運成長。

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「隨著智慧移動事業版圖不斷擴大，新公司的成立可加速擴展業務、滿足全球不同市場應用需求。」友達光電董事長暨集團策略長彭双浪表示：「延續智慧移動、垂直場域以及顯示科技三大營運支柱的集團策略，友達智慧移動將持續研發製造、拓展智慧移動解決方案，與全球客戶和合作夥伴保持密切關係；友達光電母公司則聚焦前瞻顯示科技核心本業及Micro LED技術研發，發揮資源綜效優勢及垂直整合能力，以支持智慧移動及垂直場域事業，促進集團各事業間之資源協作，以專注及持續成長之經營綜效為戰略目標，共同推升友達集團及公司的市場領導地位，達到穩健獲利的發展結構，為客戶和投資人創造永續價值。」

友達指出，本次成立友達智慧移動公司，其目的及效益為：

1.資源整合平台：建置涵蓋產品研發、製造及銷售等一條龍式協作平台，實現功能整合、資源共用和流程一致性，加速開發，全力投入智慧移動事業發展機會。

2.高彈性供應鏈：可依據市場需求及時調整供應鏈策略，易於進行外部合作，提高資本和資源的使用效率和分配靈活性，促進新產品開發及量產效率，以滿足新興市場多元需求。

3.組織決策效率：透過將事業群公司化的策略，使組織聚焦，以強化決策及溝通效率，加速事業團隊對接市場商機，從而提升整體經營績效。

友達智慧移動為友達100%全資持股子公司，營運基準日暫訂為2026年1月1日。無股權分散計畫，對友達股東權益無影響。未來友達董事會將持續以符合整體股東權益的公司治理標準對子公司盡監督管理之責，並以強健的財務體質支持友達智慧移動的營運成長，期為智慧移動業務開創更大的事業空間，搶佔全球智慧顯示商機，以實現對客戶、員工和股東創造永續價值的承諾。

關鍵字： 友達

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