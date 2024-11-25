慶祝12強奪冠　PayEasy企業福利網祭3波宅配優惠

▲PayEasy消費示意照。（圖／公司提供）

記者陳瑩欣／台北報導

為慶祝我國棒球國家代表隊勇奪世界棒球12強錦標賽冠軍，國內最大企業福利網針對60萬企業員工，祭出為期1周回饋活動，第一波在11/25單日限定，全站宅配商品以現金支付部份，一律回饋4%購物金、旅遊專區單日現金消費最高回饋5%旅遊金。

第一波：宅配商品單日回饋4%

PayEasy是國內唯一全封閉會員制平台，宅配商品站內訂價已普遍優於市場價，例如Panasonic變頻溫水滾筒洗脫烘洗衣機，目前在PayEasy站內訂價已較其他最低價網購平台再低出4600多元，25日再加碼4%購物金回饋，累計優惠程度近7200元！

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PayEasy總經理李易騰表示，我國棒球代表隊一路奮進，表現出盡其在我的拼戰精神，尤其24日力戰最強對手日本，創下32年來首勝，令人感動萬分；為表達祝賀，PayEasy整合宅配、票券、旅遊等各種福利選項，加碼推出優惠活動，與60萬企業會員一起慶祝這個高光時刻。

第二波：明起指定日系商品回饋3%

除了上述活動外，為紀念這次棒球國家隊在日本東京的歷史性演出，自明（26）日起，PayEasy特針日本品牌商品，包括Panasonic／富士通／東芝／資生堂/SKII／DHC／CASIO／Mizuno /日立 /大金/三菱/Sony /象印等，會員用現金購買部份接力回饋3%購物金（11/26-12/1）。

第三波：抽東京來回機票

自即日起到12月1日，在PayEasy購物專區消費滿萬抽東京來回機票1人；同時間在PayEasy旅遊專區消費滿3萬元，再抽東京來回機票1人。



除了宅配商品，PayEasy「享樂券」同時也祭出破盤優惠，例如：必勝客大+小比薩套餐37折、肯德基歡聚樂享餐78 折、煙波大飯店聯合住宅券59折、老爺酒店集團聯合住宿券84折、台北君悅凱菲屋單人平日下午茶券77折、台北喜來登12廚平日自助下午茶單人券91折、高雄鈴鹿賽道樂園-星光暢遊雙人券5 折。