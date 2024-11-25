2024富邦雙率論壇　深入解析各國利匯率走勢　

▲富邦雙率論壇登場。（圖／北富銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

隨著全球各地區在經濟發展中的相互依存度日益增強，為協助企業客戶掌握關鍵市場資訊，台北富邦銀行舉辦「雙率論壇」，邀請富邦金控首席經濟學家羅瑋、北富銀金融交易處處長莊偉斌、金融行銷處處長蘇怡君等金融專家，聚焦總體經濟趨勢、金融市場交易利匯率變化及新南向市場金融交易策略等議題進行深度剖析，助企業取得全球資產配置先機，有效管理利、匯率風險。

羅瑋分析，明（2025）年全球經濟關注焦點主要在川普勝選美國總統後的各項政策推動，包含降低企業稅、對全球貿易夥伴全面性課徵關稅、放鬆監管及收緊國內移民政策等，預期財政赤字擴大以及通膨上行壓力將推升美債殖利率上揚，市場利率亦同步走揚，使市場投資人對於美元資產的信心受到挑戰。

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中國的經濟面臨內需成長力道疲弱的壓力，雖然近期政府持續推出多項穩增長政策，然而全球供應鏈重組及關稅相關的不確定性仍高，此外投資人仍須關注中國房地產相關金融風險，經濟回升關鍵仍在於政府財政政策推出力道。

莊偉斌指出，美國共和黨本次完全執政後，市場投資人關注川普後續推出政策的落實性，美國政府面對沉重的利息支出負擔，可能排擠到後續推出的財政預算金額，在通膨數據近期持續降溫且川普2.0政策存在較高不確定性的狀況下，利率期貨顯示市場仍預期明年美國聯準會有降息的空間；匯率市場方面，美元指數受川普勝選的市場避險需求帶動持續上行，短線將仍受美國強勁經濟數字及擴張財政支出的通膨預期所影響，因此美元將呈現高檔震盪的整理格局。

2016年以來台灣政府積極推動新南向政策，蘇怡君也分享越南、泰國、印尼、印度和菲律賓等五大焦點國家的經濟及利匯率展望，預期明年底前此五國央行仍有小幅降息可能性，匯率方面除印度盧比外，預期越南盾、泰銖、印尼盾、菲律賓披索兌美元將有走升壓力，主要受政府投資獎勵政策吸引外資持續投入以及穩健內需市場等因素所致。

另外也就實務操作面不同情境下的交易策略進行分享，例如在越南當地進口商可考慮遠期外匯契約作為財務操作的工具，而出口商可以利用換匯交易活化帳上閒置美元資金；若同一幣別之無本金交割遠期外匯與遠期外匯存在正價差時，也可透過無本金交割遠期外匯賣出美元獲得更好的價格，惟實務上投資人須注意無本金交割遠期外匯市場的流動性風險。

