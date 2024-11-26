首檔軍工國防ETF今上市！00965規模逾164億　開盤跌破發行價

▲台股示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者巫彩蓮／台北報導

國內唯一全球航太防衛主題「元大航太防衛科技（00965）」於今（26）日上市掛牌，規模為164.15億元，今以14.75元開盤，失守發行價15元大關，加入「破發」行列。

根據元大投信官網資料顯示，00965目前該ETF僅持股23檔，其中，美國10檔、日本2檔、韓國3檔、澳洲1檔、台灣4檔、德國1檔、其他則有2檔，ETF總持股占比約10.94%，現金部位占整體比重達89.06%，該檔ETF追蹤指數的成分股有50檔。

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以目前揭露成分股，包括日本三菱重工、川崎重工，歐洲引擎領導製造商勞斯萊斯皆入列；台股部分則有漢翔（2634）、台船（2208）、長榮航太（2645）、全訊（5222）等。

針對近期市況，川普勝選後美國航太防衛概念股受五角大廈人事案、以及政府效率部(DOGE)不確定性影響，據彭博資訊，iShares美國航太與國防ETF(ITA)自11月11日歷史高點回檔約4.5%。00965ETF研究團隊對此分析，短線訊息面並不改變美國國防預算由全球區域穩定需求所驅動，且預算規劃須反映通膨對實質購買力的影響，因此大規模削減預算將面臨現實考驗，仍看好全球防衛需求將支持預算持續支出，帶動產業表現機會。

從長期持有角度，全球航太與防衛科技產業具有全球國防預算可望持續創高，以及科技創新帶動裝備升級兩大助力，由全球政府為買家，供應鏈現金流十分穩定，且產品生命週期長，在相關需求不墜下不易出現明顯景氣循環，是與純粹科技主題投資最大的不同之處。