中菲行：供應鏈移轉讓亞洲線價量增逾兩成　空運看好但電商貨是變數

▲右起中菲行總經理邱鈞榮、副總經林永川。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

川普宣布上任後將對從中國大陸進口的商品額外再課徵10％關稅。另外，川普也宣布對從墨西哥、加拿大流入的商品課徵25％關稅，中菲行(5609)總經理邱鈞榮指出，貨物會移轉到其他國家，像目前泰國空運價格飆漲兩成，明年空運市場看好，但川普會如何對付電商貨是一大變數；中菲行副總經理林永川指出，因為供應鏈移轉，中國十一後亞洲區間航線價量齊揚，估計都增加兩成以上。

邱鈞榮指出，目前電商貨已經佔到航空貨運四到五成，如果川普調整每個包裹800美元以下免稅金額，對市場影響很大，但因為也會出現通膨問題，另電商業也會有因應措施，實際會怎麼發展還有待觀察。

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林永川則指出，因為供應鏈移轉，目前亞洲線機具與原物料貨量明顯增長，明年川普加高關稅後貨會移轉，但因加高關稅有通膨與各國報復問題，估計實際做法會有調整。

邱鈞榮出指出，根據台灣貨棧數據，今年1/1 至11/24空運總噸數達137萬噸，較2023年同期增加約6.5%(+8.4萬噸)。出口量同比增長11.1%，進口增長11.7%，且與2019年疫情前總貨量持平。

全球航空貨運市場需求穩定增長，國際航協(IATA)數據顯示，2024年1至10月全球航空貨運需求同比增長9.4%。亞洲太平洋地區增速領先全球，而北美增速較低，反映市場結構的區域性差異。目前航空貨運市場供需平衡，預期此狀況可維持至2025年農曆年，價格波動有限。

中菲行靈活調整策略，根據市場變化快速優化運輸方案，提供海空聯運及多元化服務；合理成本管理，依客戶需求設計具競爭力的價格方案；全球據點涵蓋67個國家，配合數位平台營運優勢，提供給客戶虛實並進、無往弗屆的國際物流價值鏈專業服務；與航司建立合作夥伴關係，與多家國際航空公司合作，確保艙位優先權及價格優勢，為客戶提供穩定高效的物流方案。

根據KPMG《2024 台灣CEO前瞻大調查》，84%的台灣 CEO 對未來景氣發展持樂觀態度，高於全球平均。然而，國際貿易環境的不確定性，特別是美中貿易緊張局勢，仍是潛在挑戰需密

切關注。

另地緣政治影響貨運需求，中國出口受限：川普新政府可能加強對中國出口的管制，並課徵 60%高額關稅，對中國貨量形成壓力，可能導致中國出國減少（亞洲其他國家關稅可能提高 10%以上）。

供應鏈轉移效應，「中國+1」策略加速供應鏈向東南亞、印度及墨西哥轉移，推動這些地區的貨運需求，尤其是東南亞至墨西哥及美國的航線需求提升。

電商貨量存在變數，政策不確定性可能影響電商艙位需求，但長期來看航空艙位需求仍然存

在。市場挑戰與運價趨勢，電子產品需求持續增長，電子產品、AI產品、半導體需求快速成長，消費電子產品庫存接近尾聲，預期2025年消費需求回升。艙位供需平衡，飛機生產延遲及客運需求增加壓縮貨運艙位，但整體價格波動有限；「中國+1」影響仍待觀察：東南亞貨運需求快速增長，但是否能完全填補中國輸美減少的缺口仍需時間驗證。