川普上任擬調關稅　中菲行曝觀察電商、空運需求仍在

▲中菲行海運副總林永川、集團總經理邱鈞榮。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

中菲行（5609）今日舉行法說會，針對川普上任後恐將調升關稅，總經理邱鈞榮表示，川普新政府可能加強對中國出口的管制，並課徵60%高額關稅、亞洲其他國家關稅可能提高10％以上，對中國貨量形成壓力，可能導致中國出國減少，「中國+1」策略加速供應鏈向東南亞、印度及墨西哥轉移，推動這些地區的貨運需求，尤其是東南亞至墨西哥及美國的航線需求提升。

邱鈞榮指出，美國電商800美元以下的免稅，但受到通膨影響，美國電商生意繁盛，每個月都會有7000、8000噸的貨量，需要將近70、80架貨機，甚至也影響到美國百貨生意，因此若川普對這個下手，會影響到空運，但對電商抽稅執行上有困難，還是要看他上任後的具體細節。

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此外，邱鈞榮說，目前海運還沒有出現躲避關稅的拉貨潮，農曆年前拉貨潮也還沒出現，但是空運的AI、伺服器一直都有在出貨，長期來看空運市場的艙位需求依舊存在。

至於海運價格，海運副總林永川表示，遠洋線及近洋線的運價仍呈現相反的趨勢，美國線運價下跌，但近洋線前3個月成長好幾倍，主要是因為颱風影響船期、供應鏈移轉、貨量增加所致，加上Q4也是傳統亞洲線旺季，因此帶動運價上漲，亞洲線應該還會旺蠻久。