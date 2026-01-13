ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

00929新制震驚市場！法人：千億級AI月配巨獸！配息不排除再調高

財經中心／綜合報導

復華台灣科技優息（00929）近期啟動掛牌以來最大規模的指數升級與換股調整，引發市場高度關注。此次改版不僅牽動換股頻率與選股邏輯，也直接影響配息來源與成分股結構。究竟為何要升級？具體改了哪些規則？對投資人又有什麼好處？以下針對投資人最關心的七大疑問，深入解析這次改版的關鍵變動與優勢：

Q1：好端端的為什麼要大改版？

過去00929的舊制指數規則一年僅換股一次，且主要鎖定「年配息」的個股。這種設計雖然週轉率低，但在科技產業瞬息萬變的當下，容易出現反應過慢的缺點。特別是許多具備高成長力與競爭力的科技巨頭，其配息政策多採季配或半年配，導致舊制無法將這些推動台股大盤創高的核心推手納入投資組合，造成ETF漲幅容易落後大盤。所以為了因應科技產業變化並優化投資效率，投信團隊決定進行指數升級，目的是讓成分股能更即時地汰弱留強，並跟上AI產業的長線趨勢 。

Q2：指數規則到底改了什麼？

這次指數優化主要集中在頻率、檔數與產業範疇三個面向。首先是換股頻率由「一年一次」改為「一年兩次」，其次，成分股檔數由40檔擴充至50檔。最後則是納入新興潛力產業。

▲▼00929,換股,配息,QA,AI。（圖／業者提供）

Q3：6月與12月換股，有什麼不同？

6月換股是追股息，鎖定除權息旺季，剔除已除息的年配息個股，優先納入高殖利率且尚未除息的股票，確保下半年股息豐厚。12月換股則是拚成長，轉向基本面體檢，納入具備高成長潛力的科技股，增加資本利得潛力；並優先選擇季配、半年配等非年配息個股，以提升隔年除權息旺季來臨前的股息挹注。

Q4：這次換股名單有哪些亮點？台積電怎麼進來的？

12月換股呈現「16進6出」大換血的局面，最大突破口在於規則鬆綁後，可以納入「非年配息」的優質個股。這讓採季配息的台積電，以及半年配的聯發科、大立光等產業龍頭得以順利入列，不僅補足了AI產業鏈中最重要的「先進製程」與「運算核心」拼圖，更讓ETF具備跟隨大盤上漲的攻擊力，達成「領股息、也能賺價差」的目標。

此次新增標的也涵蓋AI晶片材料的環球晶、高速傳輸的譜瑞-KY、半導體設備的家登、高階檢測的牧德，甚至是數據中心核心基礎建設的是方、無塵室設備廠聖暉、電商龍頭富邦媒，以及可寧衛、崑鼎等台灣環保產業的兩大龍頭，顯示整體投資視野不再侷限於電子股，也觸及雲端、綠能等未來成長主題。

▲▼00929,換股,配息,QA,AI。（圖／業者提供）

Q5：納入低殖利率的台積電，會影響配息嗎？

這是存股族最擔心的問題，但實際上，納入台積電與聯發科等季配或半年配個股，反而有助於「平滑」配息來源。過去僅依賴年配息股票，資金進帳時間點較為集中；現在透過廣納不同配息頻率的個股，能讓股息水庫全年都有活水注入，強化了配息的穩定度與多元性，有助於提升00929配息的底氣。

Q6：00929換股後，AI佈局有什麼改變？

去年12月換股完成後，00929科技版圖已不再侷限於成熟製程或高殖利率族群，而是完整串聯AI供應鏈，涵蓋上游的矽晶圓、中游的先進與成熟製程、IC設計，以及下游的封測、AI伺服器、資料中心與雲端基礎建設，使00929成為少數能同時參與AI長期成長紅利＋月配息現金流的科技型高股息ETF。

Q7：升級後的00929對投資人有什麼好處？

新版00929最大的優勢在於確立了「攻守兼備」的新定位。在攻擊面，透過納入台積電、聯發科等權值股，解決了高股息ETF過去在多頭市場「漲不動」的困境，讓投資人能完整參與AI產業的成長紅利。在防守面，擴增至50檔成分股分散了風險，加上綠能環保等防禦型產業的加入，為股價提供了下檔支撐。對於看好AI長線趨勢，又希望保有穩定月現金流的投資人來說，升級後的00929提供了一檔即可掌握台灣科技業上中下游精華的解決方案。

 

關鍵字： 00929換股配息QAAI

