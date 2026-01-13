快訊／台美關稅15％　台指期漲破31000點、台積電期1730元新高

▲台積電。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導



紐約時報今天報導，美國總統川普（Donald Trump）政府與台灣的貿易協議談判已近尾聲，雙方有望宣布美國調降對台進口關稅至15%，而台積電則計畫在亞利桑那州加碼投資，預計將新建至少五座半導體廠。這次協議不僅有助於加深台美經貿合作，也將帶動美國半導體產業發展。

消息傳出激勵台指期大漲371點、突破31000點，收31071點；台積電期貨也直接飆升35點或2.06％，收1730點，再度寫下新高。