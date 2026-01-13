吃播網紅靠右側交易　賺3千萬新房

▲直雲從吃播網紅變身投資達人，他抱緊強勢股，為自己賺進一間價值3千萬元的新房子。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

40歲的直雲經營「阿青的玩樂日記」10年多，IG累積24萬粉絲追蹤，是美食界知名的部落客；他一邊吃播，一邊投資理財，跟著主流抱緊強勢股賺波段，練就一套「右側交易」投資策略，近2年搭上房市多頭列車，掃貨營建股，為自己賺進一棟價值3,000萬元的新房子；2025年看好AI潮流，買進台達電，他笑稱自己是趨勢獵人，「與其長期蹲守，我寧願嗅到趨勢啟動再出擊，一樣吃得到肉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

走進直雲40坪的頂樓三房新成屋，陽台眺望無敵景觀，2024年他掃貨營建股，單是海悅一檔就獲利200萬元，加上近年投資狠賺千萬，荷包賺飽，「我原本設定2500萬元的購屋預算啊！後來房仲問我，要不要加碼考慮高樓層戶別？我看了房子很心動，回他說，那就買吧！」後來他以總價3000萬元買屋，偕新婚妻入新厝。

抓龍頭股 確認漲勢再出手

直雲說自己是右側交易派（又稱順勢交易，指確認趨勢後再入場），「我不會因為起漲點沒買到就不買，因為很多股票第一波漲勢可能是假性復甦，我會耐心確認再進場，雖然少賺一點，但風險低很多。」先看大方向，抓到主流題材，再精挑具備基本面的標的，「每月營收年增率持續正成長就是訊號。」



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

達人理財／退休20年資產還變多 外商前老總靠3招過上放心人生

達人理財／越簡單越會賺 退休教授靠一條線滾出30％年報酬

達人理財／能等的人永遠贏 政大前校長抱緊2檔ETF年賺11％