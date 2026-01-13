全球前三大貨櫃船公司支持　印度十年後有望名列前五大造船國

▲全球前三大貨櫃船公司支持印度造船業，還將部分船舶登記為印度籍。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／綜合報導

印度擬投80億美元發展造船業，名列全球前三大的地中海航運(MSC)、馬士基航運與達飛航運相繼表態支持，還將部分船隻登記為印度籍，國內有海運界高階估計十年後印度有望晉升為全球前五大造船國，但也有人認為，印度人不似大陸人勤勉與遵守紀律，發展條件受限，但陽明海運前董事長謝志堅認為，只要有好的領導人，能力就能發揮。

根據克拉克森2024年8月統計數據，造船業手持訂單以噸位計，印度造船業在全球造船業名列13，市佔率0.5%，前五大則是中國、韓國、日本、義大利與越南，市佔率分別為74.6%、39.1%、12.9%、3.7%與1.8%。

印度人口全球第一，擁有7千多公里海岸線，80多個港口，是其最大優勢，但是部分印度人個性散慢；種性制度影響仍在；港口建設落後需求，部分貨品仍靠轉運，是其缺點。

謝志堅認為，工人需要學習與好的領導，管理得當就能提升效率，蘋果iPhone印度製造比例快速提升，2025年上半年已達全球產量的16-17%，預計到2027年將增至25%，印度造船業可以從較低階船舶造起，再逐步往上發展。

謝志堅指出，1950年日本是全球最大造船國，約1999年被韓國取代，2016年中國超過韓國，之後韓國也曾拿回第一，到2021年中國確定穩坐第一，這裡面牽涉到很大的因素就是工人從事造船業的意願。

中國目前最大的優勢就是完整的造船供應鏈、便宜的鋼板與眾多高效率的港口，而且因為本身貨源充足，船造好就能直接從中國裝貨營運，不須空放交船，未來需要面對的就是工人的意願。印度各方面優化的時間需要多久則有待考驗；另外有沒有「天時」，未來幾年造船需求不會大幅滑落，影響其發展，都還是未知數。

歐洲國家與印度歷史淵源深，MSC執行長Soren Toft去年11月在印度海事周期間出席了由印度總理莫迪主持的全球航運CEO圓桌會議，在會上正式承諾支援印度的海事發展計劃。

他在社交媒體上表示：「印度是MSC的重要戰略市場，其航運、港口和物流領域持續強勁發展。作為深化合作的具體舉措，我們將部署12艘懸掛印度國旗的船舶，助力印度實現其海事雄心。」

當時印度財經媒體《ETInfra》報導，MSC將從兩艘船舶起步，並已在印度成立專門子公司以負責運營，這兩艘船預計數日內完成轉旗，是3000至5000箱(20呎櫃)的貨櫃船。

另該公司的「MSC Elsa 3」輪去年5月在印度喀拉拉邦海域沉沒，去年7月該公司另一艘「MSC Akiteta II」遭印務政府索賠逾10億美元，還外加其他賠償，MSC方面對索賠金額提出異議，認為遠高於實際損失，公司律師向法院估算實際損害約為1510萬美元。

上周市場傳出MSC去年12月第二周由私人銀行出具約1.363億美元銀行保函，法院接受該形式，MSC於去年12月第二周提交保函後，船舶獲釋，目前已重新啟航印度洋。業界認為，雙方所做妥協，應該與合作發展造船企業大計有關。