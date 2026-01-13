揚子江造船集團榮董任元林認為　中國造船寶座短期難撼、但須警惕

▲曾經來台發行TDR的揚子江船業，近三年獲利連創新高。（圖／取自揚子江船業官網）

記者張佩芬／綜合報導

大陸最大民營造船企業，揚子江集團榮譽董事長任元林，近日接受大陸媒體訪問時指出，印度和越南等新興造船國發展很快，但在產能、研發和產業鏈支撐等方面，距離中國還有一段差距，中國的領先優勢，在短期內很難被替代，但值得中國造船業警惕的，並不是「別人追得有多快」，而是自己能否在綠色、高端與智能化賽道上跑得足夠快。

揚子江船業是2010年成為首家在台灣發行TDR(存託憑證)的中國大陸企業，在台股掛牌交易，目的為集資與提升在台知名度，與台灣海運界交流頗多，與台船也有過合作。2015年6月17日該集團基於整體財務及成本效益考量，加上台灣TDR持有者人數、交易量及流通性不足，退出台灣股市。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2023年揚子江船業獲利創新高，達41億人民幣，約新台幣185.57億元；2024年再創新高，達66億人民幣，約新台幣298.72億元，年增61.7%；2025年上半年達42億元，約新台幣190.09億元，年增37%，估計將三創新高。

近期該集團在新加坡交易所股票上市的集團子公司揚子江海事發展有限公司，由任元林擔任執行主席兼首席執行長。

擁有逾50年造船從業經驗的任元林，對於近年印度發佈了大規模造船投資計劃，擬投入約80億美元，打造多個「超級造船中心」，公開目標是躋身全球造船前列；越南則希望在原有造船基礎上重振旗鼓，通過盤活和擴張造船企業，努力在全球造船版圖中佔據一席之地，表達他的看法。

任元林認為，印度、越南的造船發展目前仍然處於「追趕起步階段」。中國經歷了二十多年持續擴張與結構調整，已經形成了全球最完整、最具規模效應的造船產能佈局，從長江口、渤海灣到華南沿海，多個造船產業集群協同發展，具備穩定的交付能力和成熟的專案管理體系。

在高端貨櫃船、大型散貨船、油船、氣船以及新型清潔燃料船舶等領域，中國船廠在設計、試製和批量建造方面積累了豐富經驗，形成了完整的技術鏈條和人才隊伍，更重要的是，中國造船業背後連接的是龐大的鋼鐵、機電、配套設備、金融服務與航運運營體系，這種系統性產業鏈優勢並非追加幾筆投資就可以複製。

因此，即便考慮到印度、越南等國的持續加碼，中國在全球造船產業中的主導地位，在可見的未來仍難以被輕易撼動。新興造船國會在部分細分市場形成競爭，但要真正對中國形成全方位挑戰，還有相當長的路要走。

過去十多年，中國造船業的崛起，很大程度上得益於造價優勢、相對較低的工作力成本以及成體系的大規模造船產能。 隨著中國整體經濟發展、工作力成本上升，一些國際市場觀察者開始擔心，中國船廠能否在"成本紅利"逐漸減弱的情況下繼續保持競爭力。

任元林認為，中國造船競爭力的底層結構正在發生變化。未來的比較優勢，不再簡單建立在「低成本+大規模」之上， 而是逐步轉向「高效率+強技術+全產業鏈協同」。

隨著智慧製造和自動化生產的持續推進， 船廠通過自動化切割、智慧焊接、模組化總裝、數位化生產管理等手段，縮短了建造週期，提高了建造精度和一次交驗成功率，在人工成本上升的背景下，通過效率提升來對沖成本壓力。 同時，大批量、系列化建造形成的"學習曲線效應"，疊加集中採購、集約物流和金融支援，使中國船廠在綜合造價上仍然具備明顯優勢。

更重要的是，技術創新逐漸成為新的核心競爭力。圍繞高端船型、綠色燃料船與智慧船舶解決方案，中國船廠正在從被動承接轉向聯合設計，甚至主導方案，在部分船型與專案上開始具有更強的話語權。

任元林強調，未來中國造船業要贏，靠的不再是誰更便宜，而是誰更有能力把複雜船型、綠色船型做紮實、做規模，用可靠的交付能力和技術含量贏得船東與租家的長期信任。

新上市的揚子江海事發展公司，從單純的造船業務，朝向綜合海事服務和資產經營延伸，布局海事投資、船舶融資與租賃、海工資產、船舶改裝以及代理仲介等五大方向。大陸媒體分析，揚子江海事要做下一家「中國式船舶租賃巨頭」。

任元林認為，全球新造船市場已經從簡單的運力補充，轉向以結構升級為主線的深度調整。 一方面，綠色技術與清潔燃料船舶成為繞不過去的趨勢，無論是甲醇、氨還是其他新型燃料，船廠必須在船型設計、燃料系統集成、安全與運營方案等方面形成自己的體系能力(綠色化); 另一方面，高附加值船型是提升行業韌性的關鍵，包括不鏽鋼化學品船、高端成品油輪、大型散貨船、大型汽車滾裝船、LNG運輸船以及各類海洋工程裝備等，這些船舶在設計複雜度、技術門檻和專案管理要求方面明顯更高，更能體現一個國家造船工業的綜合實力。

同時，智慧化與數位化正在重塑造船與運營方式，通過智慧機艙、遠端監測、數據分析與數位孿生等。船廠不再只是交付一艘船，而是為船東提供覆蓋全壽命週期的技術支持和運維服務。 這也意味著，中國造船業正在從傳統的製造型產業，逐步向"製造+服務"的綜合解決方案提供者轉變。誰能

在綠色、高端和智慧三條主線的交匯處站穩腳跟，誰就有機會在下一輪全球造船競爭中佔據制高點。

印度造船業有全球前三大貨櫃船公司支持 十年後

地中海航運（MSC）正積極布局印度市場，不僅考慮投資印度造船廠，還將部分船隊更換為印度籍以符合政府政策，並在印度發生船隻事故後，面臨法律挑戰與天價索賠，顯示其在印度業務擴張與合規經營的雙重考量

全球最大集裝箱航運公司地中海航運（MSC）近日正式確認，將把12艘船隻轉掛印度旗。

MSC首席執行官Soren Toft在2025年印度海事周期間出席了由印度總理莫迪主持的全球航運CEO圓桌會議，並在會上正式承諾支援印度的海事發展計劃。 他在社交媒體上表示：「印度是MSC的重要戰略市場，其航運、港口和物流領域持續強勁發展。 作為深化合作的具體舉措，我們將部署12艘懸掛印度國旗的船舶，助力印度實現其海事雄心。 ”

據印度財經媒體《ETInfra》報導，MSC將從兩艘船舶起步，並已在印度成立專門子公司以負責運營，這兩艘船預計在數日內完成轉旗，船舶規模約為3000至5000 TEU。 後續將有更多船舶陸續轉掛印度旗。