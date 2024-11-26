聯發科小金雞ITH-KY掛牌上市　飆漲近六成上演蜜月行清

▲ITH-KY董事長梁公偉。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

IC設計廠、聯發科小金雞ITH-KY（6962）今日以每股39.65元正式掛牌上市，其股價開盤後也走高，一度飆至65.1元，漲幅近6成，上演蜜月行情。

ITH-KY所設計開發的中大尺寸驅動IC不僅在全球市占中穩居第二，受惠全球OLED驅動IC（DisplayDriverIC，簡稱DDIC）成長動能強勁，公司前三季營收成長3.6%，稅後淨利成長39.3%。

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ITH-KY主要客戶為全球知名品牌手機、電腦和車載系統廠商，產品線涵蓋高、中、低階顯示驅動IC，支援多種面板製程，包括a-Si、AMOLED與LCD，提供完整解決方案，應用範圍從手機、筆電到車載顯示器及工控市場。其高度集成的TDDI技術，更使顯示螢幕輕薄化、成本降低並簡化供應鏈，成為智慧型手機LCD螢幕的主要採用方案。

根據研調機構Omdia的數據顯示，2024年全球顯示面板出貨量將成長1%，其中DDIC的需求預計增長4%至82.9億顆。受益於面板市場的回升以及車用、工控、高階醫療應用的推動，市場前景看好。至2026年全球產值預計達91.93億美元。

此外，AMOLED在智慧型手機市場的滲透率預計將在2024年超過TFT LCD，達到56%。ITH-KY將持續開發高解析度及客製化的顯示驅動晶片，並針對車載市場推出整合TDDI、LTDI以及支援大尺寸顯示的解決方案，迎接市場成長機會。

ITH-KY表示，公司除了開發主要解析度產品的新世代產品外，並針對面板廠客戶與國際知名手機廠商的需求，開發高解析度與客製化的各式晶片。憑藉強大的研發實力、專利保護、多樣化產品線以及強勁的市場需求，公司未來營運成長可期。